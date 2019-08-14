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'Dev bir süper kütleli kara delik, evreni yutabilir'

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Yakın bir zamanda keşfedilen dev bir süper kütleli kara delik, gökbilimcilere karadeliklerin potansiyel gücü konusunda yeni bir ufuk kazandırdı. Gökbilimci David Whitehouse'a göre yeni keşfedilen bu süper kütleli kara delik, evreni yutabilir.
'Dev bir süper kütleli kara delik, evreni yutabilir'

Konuya ilişkin verdiği bir röportajda Whitehouse, evrenin bir gün dev bir kara delik tarafından bir gün yutulabileceğini söyledi.

Güney Amerika'daki gökbilimcilerce keşfedilen yeni bir süper kütleli kara delğin uzmanlara bu uzay nesnelerinin ne derece büyük bir güce sahip olabileceğine dair bir ufuk kazandırdığını söyleyen Whitehouse, şu ifadeleri kullandı: "Yavaş yavaş şunu anlamaya başlıyoruz ki, şimdiye dek bir galaksinin merkezinde yer alan kara deliklerin çok sayıda yıldız yutabildiği için büyüklüklerinin de bir bir sınırı olduğuna inanıyorduk. Kara delikler maddeyi, gazı, yıldızları ve tozu yutarak büyürler. Bu (yeni keşfedilen) kara delik devasa büyüklüğe sahip, dolayısıyla daha büyük kara deliklerin var olması ihtimali de mevcut."

Uzak bir gelecekte bir kara deliğin çok daha fazla yıldızı ve nihayetindeevreni yutabilecek kadar genişleyebileceğini savunan çok sayıda fiziksel teorilerin olduğunu belirten gökbilimci, "Kara delikler çok farklı boyutlardadır. Atom boyutunda kara delikler olduğu gibi, Güneş'in boyutunun milyarlarca katı büyüklükte kara delikler vardır. Bazı teorilerde nihayetinde uzun bir zaman sonra, her şeyin bir kara delikte son bulacağı savunulur" dedi.

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