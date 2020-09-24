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Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!

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Nvidia, RTX 3090 ekran kartı için yeni bir blog gönderisini yayınladı. Nvidia blog gönderisinde, RTX 3090'ı bugün ön siparişe açacağını duyurdu. Fakat gönderiyi ilgi çekici kılan şey, Nvidia'nın daha satışa sunmadan RTX 3090 için özür dilemesiydi.
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!

Nvidia, GeForce RTX 3000 serisi ekran kartları ile AMD ile olan rekabeti daha da artırdı. RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3090 olmak üzere üç farklı ekran kartı sunan Nvidia, RTX 3090'ı ise bugünden itibaren ön siparişe sunuyor. Yaygın görüş, RTX 3090'ın hızlıca tükeneceğinden yana. Fakat Nvidia, ekran kartı ön siparişe çıkmadan, oyunculardan bu konu hakkındaki özrünü diledi bile.

NVİDİA'DAN RTX 3090 STOK SORUNU İÇİN ÖZÜR

RTX 3090 için bir blog yazısı yayınlayan Nvidia, yaşanacak stok sıkıntısı için şimdiden özür diledi. RTX 3090'ın TITAN RTX gibi niş kullanıcılara hitap ettiğini söyleyen Nvidia, sıkıntının sinir bozucu olduğunu bildiğini belirtti. Ayrıca firma gönderisinde, ''önümüzdeki haftalarda stok sorununu çözmek için için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

NVİDİA RTX 3090 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

GeForce RTX 3090 ekran kartı 8K 60 FPS çözünürlüğünde oyun oynamayı mümkün kılıyor. TITAN RTX'in yerini alan yeni nesil ekran kartının fiyatı ise performansıyla doğru orantılı. Zira RTX 3090'ın fiyatı için Nvidia Türkiye, 14.400 TL'lik bir başlangıç fiyatı belirlenmiş durumda.

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