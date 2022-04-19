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Dev-İş Büyükkonuk Belediyesinde bugün bir saatlik uyarı grevi yaptı

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 Devrimci Genel İş Sendikası (Dev-İş),  mali ve ekonomik sorunların sürdürülemez boyutlara ulaştığı gerekçesiyle örgütlü olduğu Büyükkonuk Belediyesinde bugün 10.00-11.00 saatleri arasında bir saatlik uyarı grevi yaptı.
Dev-İş Büyükkonuk Belediyesinde bugün bir saatlik uyarı grevi yaptı

 Devrimci Genel İş Sendikası (Dev-İş),  mali ve ekonomik sorunların sürdürülemez boyutlara ulaştığı gerekçesiyle örgütlü olduğu Büyükkonuk Belediyesinde bugün 10.00-11.00 saatleri arasında bir saatlik uyarı grevi yaptı.

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit, belediye önünde yaptığı açıklamada, son 3 yıldan beri devam eden mali ve ekonomik sorunların sürdürülemez noktaya geldiğini belirterek, grevle merkezi hükümetin dikkatini çekmek istediklerini ifade etti.

Son 3 yılda personelin alacağının 5 aylık maaşa kadar vardığını ifade eden Naşit, gelinen noktada Büyükkonuk Belediyesinin Bakanlar Kurulu kararıyla 96 ay vadeyle 1 milyon 400 bin TL borçlandığını, bu miktarın 400 bin TL’si ile önceden var olan sterlin borcunun kapatıldığını, geriye kalan 1 milyon TL’yle de çalışanın 3 aylık maaşının ödendiğini belirtti.

Naşit, “Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarının şu anda 13. maaş, mart ayı ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklı sosyal hakları ödenmemiş durumdadır. Bizleri bu alacaklarımızla birlikte daha çok endişeye süren Büyükkonuk Belediyesinin sürdürülebilir yapısı ortadan kaybolmuştur.” dedi.

Gelinen noktada belediyeye kalan devlet katkı payı ve vatandaşın ödediği vergilerin belediye çalışanlarının net maaşlarını karşılayacak durumda olmadığını söyleyen Naşit, “Büyükkonuk Belediyesinin bugünlere gelmesinde kötü yönetilmesinin sonuçları olmakla birlikte çözümün adresi artık Büyükkonuk Belediyesi yönetimi olmadığını” vurguladı.

Naşit, “Bundan sonraki süreçte merkezi hükümetin dikkatini çekmek ve Büyükkonuk Belediyesinin sürdürülemez yapısına çözüm bulmak adına mücadelemiz hem Büyükkonuk bölgesinde hem de Lefkoşa’da devam edecektir.” dedi.

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