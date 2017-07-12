 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.757
  • Altın 141,504
  • Dolar 3,6088
  • Euro 4,1344
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Dev-İş: “Dışarıda çalışma yasağına uyulup uyulmadığına denetim şart”

» »
Dev-İş: “Dışarıda çalışma yasağına uyulup uyulmadığına denetim şart”
Dev-İş Başkanı Felek gün 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasaklayarak anlamlı bir adım atan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bugünlerde maksimum denetleme yapması gerektiğini belirtti.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek, 3 gün 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasaklayarak anlamlı bir adım atan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bugünlerde maksimum denetleme yapması gerektiğini belirtti.

Hasan Felek, yaptığı açıklamada, Dev-İş’in bir süreden beri demokratik kitle örgütleriyle birlikte konuyu gündemde tutarak kamuoyu yarattığı, buna karşılık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’in sıcaklıkların normal olduğu noktasında ısrarcı davrandığını anımsattı.

Felek, günün sonunda kamuoyunun da etkisiyle yanlıştan vazgeçen Saner’in geri adım değil erdemli bir adım attığını vurguladı.

Alınan kararının uygulamada ne kadar işleyeceği noktasında kamuoyunun ciddi şüpheleri bulunduğuna dikkat çeken Felek, özel sektörde sendikasız ve güvencesiz çalışma koşullarında işverenlerin karara ne kadar riayet edeceğinin muamma olduğunu belirtti.

Felek, “Bundan dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu 3 günde maksimum denetleme yapması ve aldıkları kararın uygulanması noktasında aktif olması gerekmektedir” dedi.

Hasan Felek, şöyle devam etti:

“Yoksa sadece alınan karar bir göz boyama olacaktır. İkinci noktanın ise bu kararın sadece bir defaya mahsus alınıp daha sonraki günlerde sıcaklar normalleşmiş gibi hareket edilmemesi gerekmekte. Çalışma Bakanlığı’nın, Meteroloji Dairesiyle işbirliği yaparak, sıcaklıkların seyrine göre yasada belirtilen yaz ayları süresince tekrarlanması gerekmekte”

Felek, DEV-İŞ’in, gerek ALO 102 ihbar hattının aktif kullanılması ve denetleme yapılması yönünde, gerekse kendi imkanlarıyla inşaatlarda gözlem ve ihlalleri duyurarak bu sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Akıncı'dan "kısmen" geldi...12 Temmuz 2017 Çarşamba 08:37
  • Yine "iş kazası": Yılmaz, ciddi şekilde yaralandı12 Temmuz 2017 Çarşamba 08:32
  • Çalışma Bakanlığı duyurdu: 3 gün boyunca güneş altında çalışmak yasaklandı11 Temmuz 2017 Salı 18:04
  • Toros'tan Türk iş adamlarına çağrı!11 Temmuz 2017 Salı 17:09
  • Adı FETÖ'ye karışan KKTC Din İşleri Başkanı Atalay'dan ilk açıklama!11 Temmuz 2017 Salı 16:08
  • Hamitköy'deki kaza: Özer kurtarılamadı...11 Temmuz 2017 Salı 16:05
  • Özyiğit: Ne Güney’e yama, ne de Türkiye’ye ilhak11 Temmuz 2017 Salı 15:23
  • Erhürman: Federal çözüm gerçekçi tek çözüm11 Temmuz 2017 Salı 15:21
  • Denktaş: Dünyaya kendimizi anlatmalıyız11 Temmuz 2017 Salı 15:20
  • Özgürgün!den "82. vilayet" açıklaması11 Temmuz 2017 Salı 15:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti