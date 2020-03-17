Dev-İş eski başkanı Seyis Büyükkonuk'ta yaşananalra isyan etti: Bu ne yahu şaka gibi.

İşte Mehmet Seyis'in tepkisini içeren paylaşımı;

Bu ne yahu şaka gibi.

Neyaptığını bilmeden,içinden geçeni yasa sanıp öyle davranan bir kopleksli ve sorunlu zavallı insan hali.

Bu diktatörlüktür. Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi olan yerde böyle disiplin kurulu olamaz. İyi ki OHAL veya ifade şekli ODUR gibi yetkiler, bu yetkililere verilmedi.

Büyükkonuk’ta belediye başkanı olan çocuk; sen önce Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını sahte bir maaş üzerinden yaptığının hesabını vereceksin, sonra yasa gereği çalışanlarına ödemen gereken emeklerinin karşılığı maaşlarını ödeyeceksin .

Sonra Disiplin kurulunun Toplu İŞ Sözleşmesinide olduğunu ve Anayasaya bağlı 42/96 sayıllı yasa gereği olduğunu bilip böyle kendini PADİŞAHLIK KADISI yerine koymayacaksın. Sonra da GEVEZELİK yapmak yerine “Ben tüm yasalara uydum, siz de iş başı yapın” deme hakkına sahip olacaksın.

Eğer bu ülkede hala demokrasinin kırıntısı kaldı ise derhal demokrasi gereği varlığını sürdüren tüm siyasi partiler bu adama ve buna çanak tutan hükümete karşı tavırlarını koymalıdırlar.