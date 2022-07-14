Dev-İş eski Başkanı Seyis’ten sağlık hakkı eylemi

Cuma gün (15 Temmuz 2022) saat 11.00’de eylemdeyim.

Yok artık sizin duyarsızlığınıza daha fazla sabredemeyeceğim. Yani kimse bizden, üsttekilerin kendi egolarınızı tatmin ederken, bizim yavaş yavaş eziyet ile ölüme razı olmamızı beklenmesin. Yapılması gerekeni yapar ve gelirim hastahanenizin önüne orda direndiğim kadar direnirim. Yatır kalkar yine gelirim.

Oksijen burnumda 20 metre yürürken bile artık oksijenim normalin altına düşüyor. Hele de Oksijeni çıkarıp da 10 metre yürümek demek Oksijenin 40’lara kadar düşmesine neden olmaya başladı. Ama Mağusa hastahane idaresinin Ego’su en önemli! Bizim durumumuzda hastalar bu sıcaklarda Lefkoşa yollarında sürünmeli ki onlara zeval gelmesin!

Açıkca söylüyorum, “Bizim veya herhangi bir hastanın başına geleceklerden, sağlık hakkına erişimi zorlaştırılan Mağusa Devlet Hastahanesi idaresi sorumlu olacaktır.” Lütfen birileri bana bir devlet hastahanesi doktorunun, devletin başka bir doktorunu nasıl ve hangi yetki ile devletin hastahanesinde hastalarını tedavi etmekten men edebileceğini anlatsın. Herşeyden vazgeçip kaderci olalım diye mi bekliyorlar? Az bile olsa nefes alabildikçe bu olmayacak.

Bu durumda 15 Temmuz Cuma gün saat 11.00’de Mağusa Devlet Hastahanesi ziyaretçi giriş kapısı karşısında eylem yapıp taleplerimizi bir kez de orda tekrarlayacağız. Sonrasında ise gücümüz oranında mücadelemiz devam edecek.

Lütfen imza kampanyasında imzası olan, ama kendini orda duracak güçte hissetmeyen veya sonrasında hasta olacağını düşünen hiçbir hasta eyleme katılmasın. Ben kendimde arkadaşlarımın sağlığını tehlikeye sokma hakkını görmüyorum.

Ve lütfen Mağusa hastahane idaresi baskısı altında taraf olmak zorunda bırakılan Hastahane çalışanı, hukukumuz olan olmayan ve yakın olduğumuz insanlar, sizden istenenleri yapmak zorunda kalırsanız size kırılacağımızı düşünmeyin, böyle olayları çok gördük. Her diktatöryal idarenin başvurduğu yöntemler bunlar.

Ve Merhaba Mağusa Devlet Hastahanesi İdaresi, biraz daha gayret ederseniz başarıp sorunlu hastalardan kurtulacaksınız! Ne diyelim; Hade gazanız mübarek olsun!

NOT - Bu arada bakın düşük oksijen ne demekmiş;

İnsan kanındaki oksijen seviyesinin yüzde 95-100 arasında olması normal kabul edilir. Yüzde 90'ın altındaki oksijen seviyesi düşük olarak kabul edilir ve bu hipoksemiye neden olabilir.

Kanımız normalde %98 civarında oksijen satürasyonu seviyesine sahiptir. Seviyenin %85'in altına düşmesi bilinç kaybına, komaya hatta ölüme yol açar.”