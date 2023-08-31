Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam'ın Türkiye'ye girişi engellendi!

Türkiye'ye gitmek üzere Ercan Havalimanı'ndan ayrılan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Genel Başkanı Koral Aşam "N-82" kodu gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmadı.

Aşam'ın İstanbul'da havalimanında Göç İdaresi'nde bekletildiği öğrenilirken, saat 19.00'da hareket edecek olan uçakla ülkeye dönecek.

DEV-İŞ’TEN AÇIKLAMA

Dev-İş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Petrol-İş Sendikası kongresine katılmak üzere Türkiye'ye giden Koral Aşam’ın N-82 koduyla ülkeye alınmadığı belirtilen açıklamada, “Koral Aşam’ın ilk uçakla geri gönderilmesi beklenmektedir. Konuyla ilgili detaylı basın açıklaması yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bugüne kadar Türkiye’ye alınmayan isimler şöyle:

-Eski Cumhurbaşkanlığı Basın Koordinatörü Ali Bizden

-Araştırmacı Ahmet Cavit An

-CTP’nin eski milletvekili Okan Dağlı

-Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir

-Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan

-BRTK’nın eski Müdürü Aysu Basri Akter

-Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu

-Gazeteci Başaran Düzgün

-Gazeteci Ulaş Barış

N-82 NEDİR?

N-82 (Girişi ön izne bağlı yabancı)

N-82 tahdit kodunda yabancı, Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorundadır. Ancak bu uygulamada hemen hemen hiç izin verilmemektedir. Bu durum ülkeye giriş yasağının bir uygulamasıdır. Bu durumda dava açılıp kod iptal edilmeden yabancının Türkiye’ye girmesi pek mümkün değildir.