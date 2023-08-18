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DEV-İŞ, hayatını kaybeden eski başkan Mehmet Seyis için taziye mesajı yayımladı

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DEV-İŞ, hayatını kaybeden eski başkan Mehmet Seyis için taziye mesajı yayımladı
DEV-İŞ, hayatını kaybeden eski başkan Mehmet Seyis için taziye mesajı yayımladı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) eski başkanlarından Mehmet Seyis’in hayatını kaybetmesinden dolayı taziye mesajı yayımladı.

DEV-İŞ tarafından yapılan açıklama;

“DEV-İŞ eski başkanı Mehmet Seyis’i 18 Ağustos Cuma günü kaybettik. Uzun süredir mücadele ettiği hastalığına bugün yenik düşmüştür.

Hayatı boyunca İşçi sınıfının mücadelesinde en ön saflarda, kararlı mücadele yürüten Mehmet Seyis, sendikal yaşama 1977 yılında DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş sendikasına üye olarak başladı.

Ülkemizin yeniden birleşmesi ve barış mücadelesinin hayat bulması için Kıbrıs’ın tüm işçileri ile birlikte hayatın her alanında mücadele yürüttü.

2005 yılında gerçekleşen DEV-İŞ 9. Olağan kongresinde Genel başkanlık görevine seçildi. 8 yıl sürdürdüğü genel başkanlık görevini 13 Şubat tarihinde yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

DEV-İŞ camiası ve işçi sınıfı Mehmet Seyis’in emek mücadelesine yaptığı katkıları asla unutmayacak.

Acımız ve üzüntümüz büyüktür, başta ailesi ve işçi sınıfına baş sağlığı ve sabırlar dileriz. Cenaze ile ilgili program gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır…”

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