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DEV-İŞ: “Katkı payları ödenmezse grevi gündeme getireceğiz”

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Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, belediyelerin bugün itibariyle katkı paylarını almadıklarını, buna bağlı olarak da birçok belediyenin çalışanlarını ödeyemedeğini belirtti
DEV-İŞ: “Katkı payları ödenmezse grevi gündeme getireceğiz”

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, belediyelerin bugün itibariyle katkı paylarını almadıklarını, buna bağlı olarak da birçok belediyenin çalışanlarını ödeyemedeğini belirterek, katkı paylarının ödenmesi konusunda çağrı yaptı, aksi takdirde her türlü grev ve eylem haklarını kullanacakları konusunda uyarısında bulundu.

Ömer Naşit’in yaptığı yazılı açıklamada, belediyelerin maddi anlamda sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, “Belediye Devlet Katkılarının ana mantığı personel ödemelerinde kullanılması üzerine iken bugün itibari ile birçok belediye çalışanı maaş alamayıp, kendi yükümlülüklerini yerine getirememiştir” dedi.

Naşit, “02/11/2021 Salı günü mesai bitimine kadar Belediyelere devlet katkılarının yatırılmaması halinde belediyelerde örgütlü tüm sendikalarla temas kurarak grev dahil tüm eylem çeşitlerini gündemimize alacağız” uyarısını da yaptı.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

“1/11/2021 Pazartesi günü itibarı ile mesai sonuna yaklaşırken henüz 28 Belediyede “Belediye Devlet Katkıları”nın yatmadığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Son dönemlerde ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan Belediyeler için çok önemli ve hak ettikleri Devlet katkısı bugün mesai sonu itibari ile yatırılmamış olup birçok belediyede çalışanlar ödenememiş, belediyeler ise mali anlamda ciddi sıkıntılar yaşamıştır.

Belediye Devlet Katkılarının ana mantığı personel ödemelerinde kullanılması üzerine iken bugün itibari ile birçok belediye çalışanı maaş alamayıp, kendi yükümlülüklerini yerine getirememiştir.

14 Ekim tarihinde belediyelerde örgütlü sendikalar olarak yaptığımız eylemde ortaya koyduğumuz talepler ve “Hükümetlerin Belediyeleri gözden çıkardığı” tespitimiz bir kez daha ispatlanmıştır. Kurultay kavgalarından ülkenin sorunlarını unutan UBP-DP-YDP Azınlık hükümeti ve bugün hükümeti kurma görevini alan Sn. Faiz Sucuoğlu’na bir an önce “Devlet Katkılarının”  ödenmesi için kamuoyunun önünde çağrıda bulunuyoruz.

Aksi halde, 02/11/2021 Salı günü mesai bitimine kadar Belediyelere devlet katkılarının yatırılmaması halinde belediyelerde örgütlü tüm sendikalarla temas kurarak grev dahil tüm eylem çeşitlerini gündemimize alacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

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