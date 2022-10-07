Dev-İş, maaş alamayan belediyelerde pazartesi eylemde olacak

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, iki ayı aşkın bir süredir belediye emekçilerinin “sabrını zorlamakta” olduğu savunarak şunları kaydetti:

“Sürecin en başında da belirttiğimiz gibi, belediyelerin yerel gelirlerden yasal olarak hak ettiği payı alamadığı taktirde, maaşların dahi ödenemeyeceğinin altını çizmiştik. Hem Başbakan hem de Maliye Bakanı haklı olduğumuzu, gereken payın ödeneceğini defalarca belirtmelerine rağmen, bugün yarın en geç falan gün diyerek emekçilerle dalga geçer bir noktaya gelmişlerdir."



Bu ay itibarı ile bazı belediyelerin “maaş ödeyemez” duruma geldiğini belirten Koral Aşam, “Elbette kötü yönetim neticesinde ekonomik sıkıntıya düşen belediyeler de vardır, ancak kötü yönetimlere görmezden gelerek çanak tutan, kapasite üstü borçlanmalara kefil olan da yine hükümet mensuplarıdır. Gelinen noktada toplanan yerel gelirlerden, verilmesi gereken belediye payı verilmediği taktirde, maaş ödeyemeyen belediye sayıları katlanarak artacaktır. Artan sayılara paralel sendikamızın eylemlilik boyutu da yükselecektir” dedi.

Aşam, hükümete sorumluluklarını hatırlatmak ve belediye emekçilerini “angarya çalışmayla karşı karşıya bırakmalarını” protesto etmek amacıyla maaş alamayan örgütlü belediyeler olarak pazartesi eylemde olacaklarını açıkladı.