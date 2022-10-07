  • BIST 3.581,85
  • Altın 1016.098
  • Dolar 18.5848
  • Euro 18.1373
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

Dev-İş, maaş alamayan belediyelerde pazartesi eylemde olacak

» »
Dev-İş, maaş alamayan belediyelerde pazartesi eylemde olacak
Dev-İş, maaş alamayan belediyelerde pazartesi eylemde olacak

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, iki ayı aşkın bir süredir belediye emekçilerinin “sabrını zorlamakta” olduğu savunarak şunları kaydetti:

“Sürecin en başında da belirttiğimiz gibi, belediyelerin yerel gelirlerden yasal olarak hak ettiği payı alamadığı taktirde, maaşların dahi ödenemeyeceğinin altını çizmiştik. Hem Başbakan hem de Maliye Bakanı haklı olduğumuzu, gereken payın ödeneceğini defalarca belirtmelerine rağmen, bugün yarın en geç falan gün diyerek emekçilerle dalga geçer bir noktaya gelmişlerdir."


Bu ay itibarı ile bazı belediyelerin “maaş ödeyemez” duruma geldiğini belirten Koral Aşam, “Elbette kötü yönetim neticesinde ekonomik sıkıntıya düşen belediyeler de vardır, ancak kötü yönetimlere görmezden gelerek çanak tutan, kapasite üstü borçlanmalara kefil olan da yine hükümet mensuplarıdır. Gelinen noktada toplanan yerel gelirlerden, verilmesi gereken belediye payı verilmediği taktirde, maaş ödeyemeyen belediye sayıları katlanarak artacaktır. Artan sayılara paralel sendikamızın eylemlilik boyutu da yükselecektir” dedi.

Aşam, hükümete sorumluluklarını hatırlatmak ve belediye emekçilerini “angarya çalışmayla karşı karşıya bırakmalarını” protesto etmek amacıyla maaş alamayan örgütlü belediyeler olarak pazartesi eylemde olacaklarını açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özdenefe: “Bir Bakıyorsunuz Kazı Çalışması Yapılıyor07 Ekim 2022 Cuma 15:14
  • Taçoy: “Engelsiz Yaşam Evi Yasa Tasarısı Meclis’e gönderilecek”07 Ekim 2022 Cuma 15:01
  • Dev-İş, maaş alamayan belediyelerde pazartesi eylemde olacak07 Ekim 2022 Cuma 14:56
  • Tatar'dan Güney'e sert tepki!07 Ekim 2022 Cuma 14:45
  • Din Görevlileri Derneği'nden Mevlit Kandili Açıklaması07 Ekim 2022 Cuma 14:35
  • Milletvekili Öztürk’ün, Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmelerini Düzenleyen Yasada Tadilat Önerisi Resmî Gazetede Yayınlandı07 Ekim 2022 Cuma 14:32
  • Kamuda doktor atamaları yapıldı07 Ekim 2022 Cuma 14:21
  • Esentepe - Girne Yolunda Trafik Kazası07 Ekim 2022 Cuma 14:09
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu07 Ekim 2022 Cuma 13:56
  • Arıklı; Başkanlık sistemine geçeceğiz, KKTC'yi tanıtacağız, er ya da geç bunlar olacak...07 Ekim 2022 Cuma 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti