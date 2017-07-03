 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.755
  • Altın 140,053
  • Dolar 3,5558
  • Euro 4,0415
  • Lefkoşa 42 °C
  • Mağusa 42 °C
  • Girne 42 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 42 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

Dev-İş: Öğle saatlerinde açık alanda çalışmak yasaklansın

» »
Dev-İş: Öğle saatlerinde açık alanda çalışmak yasaklansın
Dev-İş Başkanı Hasan Felek, hava sıcaklığının ortalama 40 derecenin üzerinde seyretmesinin risk oluşturduğunu vurgulayarak, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar dış ortamda çalışmanın yasaklanmasını talep etti.

Felek yaptığı yazılı açıklamada, artan ve giderek katlanılmaz hale dönüşen sıcaklıkların, ekoloji için olduğu kadar çalışma hayatındaki emekçileri de olumsuz etkilediğini, özellikle özel sektörde, dışarıda, inşaatlarda veya yollarda çalışan emekçilerin aşırı sıcağa maruz kaldığını, bunun da işçi sağlığı ve güvenliği acısından ciddi sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Felek, aşırı sıcaklarda çalışan işçiler için iş kazası geçirme olasılığı ve riskinin arttığını,    böyle bir hadisenin yaşanmaması için acil önlemler ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Felek, “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 44. maddesi tahtında yapılan tüzüğün 7. maddesinde ‘ortam sıcaklığı’ maddesi altında çalışma ortamının sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması gerektiği belirtilirken, “işyerlerindeki sıcaklık 15 santigrat dereceden az ve 35 santigrat dereceden fazla olmayacak’ ibaresi yer almaktadır” dedi.

Felek, İş Yasası’nın 36. maddesine göre ise 15 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki yaz dönemi süresince ve 12.00-16.00 saatleri arasında belirlenecek bir süre için işyerlerinin kapalı bulundurulmasının, Resmi Gazete’de yayımlanacak bir kararla saptanabileceğini kaydederek, “Sıcaklıkların en yoğun olarak hissedildiği öğle saatlerinde dışarıda çalıştırılmak yasaklanmalı ve etkin bir denetim uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Felek, Dev-İş olarak yeterli olmamakla birlikte insan sağlığı, işçi güvenliği ve yaşanabilecek iş kazalarının önleyebilmek adına, yasalardaki dayanaklar uyarınca aşırı sıcakların seyrettiği bugünlerde ve ilerisi için de alarm verilmesi ve öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar dışarıda çalışmanın yasaklanmasını talep ettiklerini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Tabelalar yerleştiriliyor: Çevreyi kirletmenin cezası 4000 TL03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:41
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden borç ödeme uyarısı03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:35
  • Arıklı: “Haklarımıza ve ilkelerimize halel getirmeyecek bir anlaşma istiyoruz”03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:33
  • Trafikte bir haftalık bilanço: 1 ölü, 29 yaralı…03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:32
  • BASS eylem kararı aldı03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:31
  • Akıncı: “Karar haftası olduğunu söyledim, hep beraber göreceğiz”03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:29
  • Trafik kontrollerinde son bir haftada 591 sürücü rapor edildi03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:28
  • Dev-İş: Öğle saatlerinde açık alanda çalışmak yasaklansın03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:57
  • Sağlıkta ikinci iş yasağının bitmesine son bir ay kaldı03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:58
  • Konferans 5’li toplantı ile başladı03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti