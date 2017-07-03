Dev-İş: Öğle saatlerinde açık alanda çalışmak yasaklansın

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, hava sıcaklığının ortalama 40 derecenin üzerinde seyretmesinin risk oluşturduğunu vurgulayarak, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar dış ortamda çalışmanın yasaklanmasını talep etti.

Felek yaptığı yazılı açıklamada, artan ve giderek katlanılmaz hale dönüşen sıcaklıkların, ekoloji için olduğu kadar çalışma hayatındaki emekçileri de olumsuz etkilediğini, özellikle özel sektörde, dışarıda, inşaatlarda veya yollarda çalışan emekçilerin aşırı sıcağa maruz kaldığını, bunun da işçi sağlığı ve güvenliği acısından ciddi sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Felek, aşırı sıcaklarda çalışan işçiler için iş kazası geçirme olasılığı ve riskinin arttığını, böyle bir hadisenin yaşanmaması için acil önlemler ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Felek, “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 44. maddesi tahtında yapılan tüzüğün 7. maddesinde ‘ortam sıcaklığı’ maddesi altında çalışma ortamının sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması gerektiği belirtilirken, “işyerlerindeki sıcaklık 15 santigrat dereceden az ve 35 santigrat dereceden fazla olmayacak’ ibaresi yer almaktadır” dedi.

Felek, İş Yasası’nın 36. maddesine göre ise 15 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki yaz dönemi süresince ve 12.00-16.00 saatleri arasında belirlenecek bir süre için işyerlerinin kapalı bulundurulmasının, Resmi Gazete’de yayımlanacak bir kararla saptanabileceğini kaydederek, “Sıcaklıkların en yoğun olarak hissedildiği öğle saatlerinde dışarıda çalıştırılmak yasaklanmalı ve etkin bir denetim uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Felek, Dev-İş olarak yeterli olmamakla birlikte insan sağlığı, işçi güvenliği ve yaşanabilecek iş kazalarının önleyebilmek adına, yasalardaki dayanaklar uyarınca aşırı sıcakların seyrettiği bugünlerde ve ilerisi için de alarm verilmesi ve öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar dışarıda çalışmanın yasaklanmasını talep ettiklerini dile getirdi.