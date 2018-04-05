DEV-İŞ Toplu İş Sözleşmesi konusunda bir belge yayımladı

Son dönemde Belediyelerde imzalanan toplu iş sözleşmeleriyle ilgili olarak öne sürülen iddia ve suçlamaları üzülerek takip etmekteyiz. Ne yazık ki bazı çevreler tarafından imzalanan toplu iş sözleşmelerine yönelik olarak bilgisizce ve kasıtlı olarak bir manipülasyon yapılmaktadır. Bizlerin imzaladığı toplu iş sözleşmeleri ve ara protokoller, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’na dayanarak imzalanan sözleşmelerdir. Geçtiğimiz senelerde de bugün yaşanan tartışmanın benzeri bir tartışma yaşanmış ve bu tartışma dönemin Başbakan’ı Özkan Yorgancıoğu imzasıyla yayınlanan belge ile son bulmuştu. Belgede çok net bir şekilde 42/1996’dan yapılan alıntı ile, -“Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasına müteakip, başka bir yasada aksine kural bulunup bulanmadığına bakılmaksızın yürürlüğe girer”- ifadeleri yer almaktadır. Bugün de bu belgeyi tekrardan hatırlamak ve hatırlatmayı görev biliriz.

İşte o belge: