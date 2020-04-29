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DEV-İŞ: “UBP-HP hükümeti sabrımızı sınamasın”

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Dev-İş, Kısmi Çalışma Emirnamesi ile ilgili açıklama yaparak, "bu yasa dışı keyfi uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirtmek isteriz.
DEV-İŞ: “UBP-HP hükümeti sabrımızı sınamasın”

Dev-İş, Kısmi Çalışma Emirnamesi ile ilgili açıklama yaparak, "bu yasa dışı keyfi uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirtmek isteriz. Canımızı ve sevdiklerimizi korumak için evde kaldığımız bu günleri fırsat olarak gören UBP-HP hükümeti sabrımızı sınamasın" dedi.

Dev-İş, Kısmi Çalışma Emirnamesi ile ilgili açıklama yaparak, “bu yasa dışı keyfi uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirtmek isteriz. Canımızı ve sevdiklerimizi korumak için evde kaldığımız bu günleri fırsat olarak gören UBP-HP hükümeti sabrımızı sınamasın” dedi.

 

Açıklama şöyle:

Tüm dünya yaşanan Covid 19 pandemisi nedeni ile oluşan ekonomik kriz karşısında ek kaynak yaratarak salgınla mücadele etmeye çalışıyor. Ancak UBP-HP Hükümeti ek kaynak yaratmanın yolunu yalnızca çalışanların maaş ve haklarını budamakta görüyor. Salgın koşullarında bile servetlerine servet katma peşinde kötü niyetli patronları yalnızca halka şikâyet etmekten öteye geçemeyen çalışma bakanı, otoritenin hükümetlerde olduğunu ancak emekçi hakları mevzu bahis olduğu zaman hatırlıyor. Yapılan tüzüklerle çalışanların alacakları 1500 tl tutarındaki ödeneğin bile işverenlerin insafına bırakanlar, yıllarca ödenen prim karşılığı olan işsizlik ödeneğini bile kuşa çevirmişlerdir.

Yıllarca arayıp ta bulamadıkları fırsatı, covid 19 pandemisinin arkasına saklanarak fırsata çevirme peşinde oldukları dün açıkladıkları “Kısmi Mesai Kararnamesi” ile ortaya çıkmaktadır. Mevzu bahis bu kararname yıllarca verilen mücadelelerle kazanılan hakların bir çırpıda ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Yalnızca çalışanların kazançlarının budanması değil, primlerinin de aynı oranda azalacağından emeklilik dönemlerindeki maaşları ve ihtiyat sandığı ikramiyeleri de azalacaktır. UBP-HP hükümeti çalışanlara ölümü göstererek sıtmaya razı olmasını beklemektedir. Yeni kölelik sisteminde çalışanların bir kuru ekmeğe razı olmasını beklemektedir.

DEV-İŞ olarak bu yasa dışı keyfi uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirtmek isteriz. Canımızı ve sevdiklerimizi korumak için evde kaldığımız bu günleri fırsat olarak gören UBP-HP hükümeti sabrımızı sınamasın. Israrlı olmaları durumunda, tüm yasal haklarımızı kullanmanın yanında, gerekirse sağlığımızı korumak için maskemizi takar sosyal mesafeyi korur yine sokaklara döneriz. Yıllarca mücadele ederek bizlere miras olarak bırakılan haklarımızı, bu kadar kolay kaybetme niyetimizin olmadığının, çocuklarımıza ve sınıf kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Koral Aşam

DEV-İŞ Genel Başkanı

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