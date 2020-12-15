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DEV-İŞ, Üst Komite’yi Güneyde Çalışanları Öne Çıkararak Kararlarını Gözden Geçirmeye Çağırdı

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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni başta güneyde çalışanları ilgilendiren bazı kararlarını gözden geçirmeye çağırdı.
DEV-İŞ, Üst Komite’yi Güneyde Çalışanları Öne Çıkararak Kararlarını Gözden Geçirmeye Çağırdı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni başta güneyde çalışanları ilgilendiren bazı kararlarını gözden geçirmeye çağırdı.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam, yaptığı yazılı açıklamada, Üst Komitenin Kovid-19 salgınına yönelik dün aldığı kararlara atıfta bulunarak, “Dün aldıkları kararların bazılarına katılmakla birlikte geneli, halkta kaos yaratmıştır. Örneğin, bu kurul restorant ve meyhane arasındaki farkı, Cafe ile bar arasındaki farkı, üstlerde çalışanla, şirkette çalışan arasındaki farkı, Pile de yaşayanla Lefkoşa da yaşayan arasındaki farkı kamuoyuna açıklamalıdır” dedi. 

Siyasi otoriteyi güneyde çalışan emekçileri “yok saymakla” suçlayan Aşam, “Güneyde çalışan emekçiler için alınan yasaklama kararı hepimizin bildiği üzere yalnızca 6 iş günü için alınmıştır. 24 Aralık güneyde Noel tatilinin başladığı gündür. 6 iş günü için 3 günde bir yapılacak PCR testleri ile sorun çözülemez mi idi? DEV-İŞ olarak Üst kurula çağrımız alınan kararları tekrar gözden geçirmeleri ve 3 günlük PCR testleri ile 4 Ocağa kadar sürecek olan tatilden de faydalanarak kararlarını güncellemeleridir” dedi.

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