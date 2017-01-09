DEV-İŞ ve CAS emekçilerinden hükumete 8 soru

DEV-İŞ ve CAS emekçileri resmi sosyal medya hesabı üzerinden hükumete 8 soru yönelterek, UBP-DP hükumetine eleştiide bulundu.
İşte o sorular:
DEV-İŞ ve CAS emekçileri olarak soruyoruz:
-UBP-DP hükümeti kimin hükümetidir? Tüm KKTC vatandaşlarının mı? Yoksa kendilerine biat edenlerin mi?
-Yasalar yalnızca hükümetler için mi vardır?
-Hükümetler ve yasalar vatandaşların haklarını korumuyorsa burada hukuk devletinden veya demokrasiden nasıl söz edebiliriz?
-Anayasanın kendilerine tanıdığı hakkı kullandılar diye ekmek paralarıyla tehdit edilen CAS emekçilerinin haklarını KKTC’nin ilgili kurumları korumuyorsa kim koruyacaktır?
-Hükümetler ve yasalar yalnızca Sermayedarların hükümeti ve yasalarımıdır?
-KKTC’nin izole yapısı bu sebepten ötürümü korunmaya çalışılıyor?
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