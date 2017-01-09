DEV-İŞ ve CAS emekçilerinden hükumete 8 soru

"Yasalar yalnızca hükumetler için mi vardır?"

DEV-İŞ ve CAS emekçileri resmi sosyal medya hesabı üzerinden hükumete 8 soru yönelterek, UBP-DP hükumetine eleştiide bulundu.

İşte o sorular:

DEV-İŞ ve CAS emekçileri olarak soruyoruz:

-UBP-DP hükümeti kimin hükümetidir? Tüm KKTC vatandaşlarının mı? Yoksa kendilerine biat edenlerin mi?

-Yasalar yalnızca hükümetler için mi vardır?

-Hükümetler ve yasalar vatandaşların haklarını korumuyorsa burada hukuk devletinden veya demokrasiden nasıl söz edebiliriz?

-Anayasanın kendilerine tanıdığı hakkı kullandılar diye ekmek paralarıyla tehdit edilen CAS emekçilerinin haklarını KKTC’nin ilgili kurumları korumuyorsa kim koruyacaktır?

-Hükümetler ve yasalar yalnızca Sermayedarların hükümeti ve yasalarımıdır?

-KKTC’nin izole yapısı bu sebepten ötürümü korunmaya çalışılıyor?