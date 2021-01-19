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DEV-İŞ,BES ve HÜR-İŞ 21 Ocak’ta iş bırakma eylemi yapacak

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DEV-İŞ,BES ve HÜR-İŞ 21 Ocak’ta iş bırakma eylemi yapacak
DEV-İŞ,BES ve HÜR-İŞ 21 Ocak’ta iş bırakma eylemi yapacak

Devrimci İşçi Sendikaları Federanyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES)  ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Covid-19 ile mücadele kapsamında hükümetin belediyelere gayrı yasal olarak da olsa ek sorumluluklar yüklemeye çalıştığı ancak katkı paylarını da olabildiğince minimize etmeye çalıştığı savunuldu.

“Bu şartlar altında belediyelerin ve belediye emekçilerinin bu mücadelede etkin olmaları imkânsızdır” denilen açıklamada, DEV-İŞ, BES ve HÜR-İŞ’in bir araya  gelerek örgütlü oldukları belediyelerde var olma mücadelesi başlattıkları duyuruldu. Ortak açıklamada, mücadelelerinin bütçe görüşmelerinin başlangıç günü olan 21 Ocak Perşembe günü örgütlü oldukları tüm belediyelerde 1 günlük iş bırakma eylemi ile Meclis önüne taşınacağı belirtildi. 

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