DEV-İŞ’in 13. Olağan Genel Kurulu 29 Kasım Cuma günü

DEV-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, “Mücadele İçin Sendikal Birlik” ana sloganı ile toplanacak Genel Kurulda, Dünyadaki ve Kıbrıs’taki emek hareketinin sorunları ele alınacak.

Yurt içinden ve yurt dışından birçok konuk sendikacının katılacağı 13. Genel Kurula, 120 ülkeden 95 milyon üyesi bulunan, Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) Başkanı George Mavrikos da onur konuğu olarak katılacak.

Ayrıca Türkiye’den DİSK Maden-Sen Başkanı Tayfun Görgün, Avusturya İşçi Sendikaları temsilcileri (OGB) Azem Olcay, Marcus Strohmeler, Güney Doğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı (Retun-See) Başkanı Goran Takic ile Genel Sekreter Mitja Fabian aynı zamanda Kıbrıs’tan PEO Genel Sekreteri Pampis Kyritsis ve PEO Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulda hazır bulunacak.

“Ekonomik Dayatma Paketlere ve Kıbrıs’ta Federal Çözüm için” birlikte mücadele edilen Sendikal Platform üyeleri de Genel Kurulda yer alacak.