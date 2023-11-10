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Dev-İş’ten Güneyde Sosyal Sigortalar sisteminden emekli olan Kıbrıslı Türklere duyuru

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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Cumhuriyeti Sosyal Sigortalar sisteminden emekli olan Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ın güneyinde yeni sağlık sistemine kayıt işlemlerinin federasyon bünyesinde yapılmaya başlandığını duyurdu.
Dev-İş’ten Güneyde Sosyal Sigortalar sisteminden emekli olan Kıbrıslı Türklere duyuru

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Cumhuriyeti Sosyal Sigortalar sisteminden emekli olan Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ın güneyinde yeni sağlık sistemine kayıt işlemlerinin federasyon bünyesinde yapılmaya başlandığını duyurdu.

Dev-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın belli bir süreden beri Evrensel Sağlık Sigortası (GESY) sistemine geçtiği kaydedilerek, uygulanan bu yeni sistem neticesinde, Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalarından emekli olup Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden hak sahiplerinin, adres sorunundan dolayı yeni sağlık sisteminden yararlanma konusunda mağduriyet yaşadığı ifade edildi.

Yaşanan bu mağduriyetin PEO ile birlikte sürdürülen girişimler, görüşmeler ve öneriler neticesinde yaratılan bir formülle giderildiği belirtilen açıklamada, mağduriyet yaşayan hak sahiplerinin yeni sağlık sistemine kayıt işlemlerinin Dev-İş bünyesinde randevu alınarak, yapılmaya başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, kayıt işlemleri ve randevu için 0533 844 0538 numaralı telefona başvuru yapılması gerektiği kaydedildi.

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