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DEV-İŞ'ten sert Büyükkonuk Belediyesi açıklaması! "Ya istifa ya grev!"

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DEV-İŞ’in önündeki seçenekler bundan sonraki süreçte başkanın istifasının istenmesi ve süresiz grev dahil eylemlilik çeşitleridir
DEV-İŞ'ten sert Büyükkonuk Belediyesi açıklaması! "Ya istifa ya grev!"

İşte Dev-İş'ten yapılan açıklama;

Büyükkonuk Belediyesinde 2018 Kasım ayından başlayan ekonomik zorluklarla ilgili süreç bugün gelinen noktada artık tıkanmış vaziyettedir. 2018 yılının sonlarında maaş ödemesinde gecikme ile başlayan süreçte personelin tümünün rızası ile 2019 yılının ilk üç ayında çalışanlarımız 4 gün çalışma ve o dönem maaşlarına eklenmesi gereken yüzde 20 lik hayat pahalılığının dondurulması dahil yüzde 40’a denk gelen fedakarlıkta bulunmuştur. Bu fedakarlık döneminde belediyenin hesapları şeffaf bir biçimde sendika ya sunmasıda protokol maddelerimizden biri olmasına rağmen bunları es geçilen bir süreç yaşadık. Daha sonra devam eden süreçte temmuz ağustos aylarında yeniden tıkanan belediyede yeniden 7 günlük bir grev sürecimiz olmuştur. Bu sürecin sonunda 1 bayramlığın ve maaşların ödenmesi buna ilaveten ise muhasebeye personelin de güven duyacağı ortak bir ismin hesapları kontrol etme yetkisi ile uzlaşıya varılmıştı. Tüm bu uzlaşı, iyi niyet, fedakarlık süreçlerini sendikamızın tükettiğini belirtmek isterim. Gelinen noktada bugün itibari ile personelin 1.2 milyon tl alacağı bulunmaktadır. Belediye yönetimine hem personelin hem vatandaşın hem belediye meclis üyelerinin güveni kalmamıştır. Yönetsel anlamda belediye tıkanmış bir pozisyondadır. Bugün sabah Sn. Hüseyin Ekmekçi’nin programı ile yeniden gündem olan sorunlara Sn. Başkanın çözümü tek taraflı olarak ne sendika ne de belediye meclis üyelerinin onayı olmadan 14 kişiyi yasal olmayan bir şekilde 6 aylık ücretsiz izne yolladığını duyurmuştur. Bu bizim için bardağın taştığı anlamını taşımaktadır. Belediyenin su gibi en temel gelirinde yüzde 40 lara varan tahsilat ve faturalandırma sorunu 1 sene boyunca yaşanan grevler sürecine rağmen 2019 yılında 2 milyon tl toplanmıştır. Bu miktar doğru bir yönetim ve iradeli bir duruşla çok daha yukarılara çıkarılabilecekken , gelir gider tablosunun bize verilmediği, gider kalemlerinin net olmadığı, belediyenin çeşitli bankalarda hesabı olduğu ve bu hesapların muhasebe denetimi dışında olduğu gibi iddialar ortada dolaşırken, tüm sükunetimizi ciddiyetimizi ortaya koyup belediyeyi yüzdürmek adına sorumluluk almaya çalışırken 14 kişinin emeği, ekmeği ile oynamak çözüm olmayacaktır. DEV-İŞ’in önündeki seçenekler bundan sonraki süreçte başkanın istifasının istenmesi ve süresiz grev dahil eylemlilik çeşitleridir. Pazartesi günü 14 personelimiz dahil bu yasa dışı durumu tanımayıp işinin başında olacaktır ve çalışanlarımız ile alacağımız kararlarla birlikte yürüyeceğimizi kamuoyuna duyururum.
ÖMER NAŞİT
DEV-İŞ GENEL SEKRETERİ

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