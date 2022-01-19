Dev kedi Kefir: 'O kadar büyük ki herkes köpek zannediyor'

İngiliz medyasına konuşan Yulia Minina, Kefir'i aldığında bu kadar büyüyeceğini hayal bile edemeyeceğini belirterek, "Kedimi görenler ilk bakışta şaşkınlığa uğruyorlar" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Stary Oskol kasabasında yaşayan Minina, yaklaşık 2 yıl önce küçük bir yavru olan kedisini sahiplendiğini söylüyor.

Maine Coon türünde olan kedinin ağırlığı, zaman içerisinde 12.5 kiloya ulaştı. Ancak dev kedinin daha da büyümesi bekleniyor çünkü Maine Coon cinsi kedilerin büyümesi, 3-4 yaşlarına dek sürüyor.

"Sıradan bir bebek kedinin bu kadar büyüyebileceğini düşünemezdim bile" diyen Yulia Minina, kedisini şöyle anlatıyor:

"Sadece görünüş olarak büyümedi, davranışları da ağırlaştı. Oldukça akıllı bir kedi. Görünüşü genellikle bir insan gibi. Kimi zaman ürkütücü bir görünüme sahip olsa da Kefir çok sevecen ve mütevazı bir çocuktur. Arkadaşlarım ve tanıdıklar eve geldiğinde - tüm dikkatleri üzerinde toplar ve kendisini okşamalarına izin verir."

Ancak Kefir'i daha önce görmemiş olanlar, eve geldiklerinde büyük bir şoka uğruyor. Yabancıların dev kediyi gördüğünde onu bir köpek zannettiklerini söyleyen Yulia, şu ifadeleri kullandı:

“Kefir'in bir alışkanlığı daha var, geceleri üzerime çıkıp uyumayı seviyor. Yavruyken, bana herhangi bir rahatsızlık vermedi. Ancak şimdi oldukça iri ve ağırlaştı. Elbette böyle uyumak zor."

Kefir 1 yıl 10 aylıkken sahibi Yulia'nın uykusunu zorlaştırırken, ilerleyen yıllarda üzerinde uyuması mümkün olmayacak gibi görünüyor.

Bazı insanlar Yulia'nın Kefir'in fotoğrafları üzerinde oynadığını iddia etmesi, genç kadının tepkilerini beraberinde getirdi. Yulia bu iddialara, "Photoshop kullanmıyorum" şeklinde yanıt verdi.