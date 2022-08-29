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Dev maçta kazanan yok (Trabzonspor-Galatasaray maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’de haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.
Dev maçta kazanan yok (Trabzonspor-Galatasaray maç sonucu)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması golsüz beraberlikle sona erdi. 

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede taraflar eşitliği bozamadı.

Bu sonucun ardından iki takım da 4. haftayı 7 puanla tamamladı.

TRABZONSPOR'DA 7 İSİM KADRODA YER ALMADI  

Bordo-mavili takımda karın kasından sakatlığı açıklanan Uğurcan Çakır ile kasıklarındaki ağrısına karşın Kopenhag maçında oyunun son bölümlerinde süre alan Anastasios Bakasetas ve kas ağrısı hisseden Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemedi.Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlıkları devam eden Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan da maç kadrosuna alınamadı.

 

Trabzonspor'da hafta içi Kopenhag ile oynanılan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.
Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'ın yerine Muhammet Taha Tepe, Denswil'in yerine Vitor Hugo, Abdülkadir Ömür'ün yerine Trezeguet forma giydi.

GALATASARAY'DA TEK FARKLI OYUNCU

Galatasaray'da geçen haftaki HangiKredi Ümraniyespor maçı 11'ine göre tek oyuncu değişikliği yapıldı.Sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba, yedek kulübesinde yer alırken Mertens, ilk 11'de görev yaptı.

Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan ancak hazır olmayan Leo Dubois, sakatlığı süren Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan, Trabzon deplasmanında yer almadı.

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