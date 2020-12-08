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Dev projenin % 55’i tamamlandı

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Yeni Kuzey Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde çalışmalar başarılı bir şekilde ilerliyor
Dev projenin % 55’i tamamlandı

Avrupa Birliği(AB) Kıbrıslı Türklere yardım misyonu tarafından finanse edilen ve Lefkoşa’nın kanalizasyon altyapısına önemli bir katkı yapacak olan Yeni Kuzey Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nin % 55’i tamamlandı. Lefkoşa Kanalizasyon Master Planı çerçevesinde yapılan ve ileride Gönyeli ile Alayköy bölgelerinin de dahil olabileceği Ana Taşıyıcı Hat Projesi kapsamında bugüne kadar 9 bin 800 metre boru döşendi. LTB’nin faydalanıcı olarak yer aldığı projede 3 bin 450 metrelik alanda ise çalışmalar devam etmektedir. 9 Kasım 2020 tarihine kadar tüm boru hattının %75 ‘i döşenmiş olup 4 adet pompa istasyonundan ise 2’sinin inşaatı devam ediyor. 15 Temmuz 2019 tarihinde AB ile yüklenici firma olan Türkiye’den Çeltikçioğlu Cons. İnd.& Trade. Ltd.Co. ile Abdurrahim Temiz Mühendislik Şirketi’nin oluşturduğu konsorsiyum arasında imzalanan sözleşme ile başlayan ve 10.3 milyon euro(yaklaşık 98 milyon 715 bin TL) proje maliyeti olan dev  projenin   Nisan 2021’de tamamlanması planlanıyor.

Yeni hat ile aşırı yük, aşırı kokular ve çeşitli çevre sorunlarının önüne geçilecek
Proje,  Lefkoşa (Kuzey ve Güney kısmi) ve Gönyeli kentlerinin atıksularını Haspolat Atıksu Arıtma Tesisi’ne taşıyan  mevcut kanalizasyon ana hattının  kapasitesini doldurmuş olması ve artık yeni kanalizasyon bağlantılarına imkan verememesi sonucunda 2013 yılında gündeme geldi. Şehrin 30 yıl sonraki nüfus gelişimini dikkate alarak hazırlanan ve 2021 yıında tamamlanacak hat ile mevcut hattaki aşırı yük,pompaj hatlarındaki atıksuyun beklemeden dolayı septikleşip aşırı koku ve çeşitli çevre sorunlarının da önüne geçilecek.

Proje çalışmaları sırasında çeşitli alternatif güzergahlar üzerinde durulmuş ancak gerek 5/3’ü tamamlanan Lefkoşa’nın kanalizasyon altyapısını yeni boru hattına bağlayabilmek gerekse de güzergahın geçtiği mülkiyetlerle de ilgili çıkabilecek sorunları minimize edebilmek için en doğru güzergah seçildi.

 

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