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Dev şirketler 2020’de ne kadar kâr, ne kadar zarar etti?

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Doğan Holding, Türk Hava Yolları (THY) ve Migros, Covid-19 salgının etkisinin hissedildiği 2020 yılına ilişkin kâr-zarar rakamlarını açıkladı.
Dev şirketler 2020’de ne kadar kâr, ne kadar zarar etti?

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamalara göre Migros, 2020’de 403 milyon lira zarar etti. Önceki yılki zararı 460 milyon 800 bin liraydı.

THY

THY’nin geçen yılki zararı 5 milyar 590 milyon lirayı buldu. Bir yıldaki gelir, 46 milyar 450 milyon lira kaydedildi.

Şirket 2019’da 75 milyar 120 milyon lira gelir elde ederken, net kârı 4 milyar 540 milyon liraydı.

Doğan Holding

Doğan Holding’in 2020’deki net kârı 1 milyar 340 milyon lira oldu. Önceki yılki kar 616 milyon 800 bin liraydı.

Holdingin geliri 2019’da 13 milyar 250 milyon lirayken, geçen yıl 10 milyar 770 milyon liraya yükseldi.

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