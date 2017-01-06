 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.107
  • Altın 137,100
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

Dev ton balığı açık artırmada 614 bin dolara satıldı

» »
Dev ton balığı açık artırmada 614 bin dolara satıldı
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki dünyanın en büyük balık pazarında geleneksel olarak yapılan açık artırmada dev bir 212 kiloluk bir ton balığı 614 bin dolara alıcı buldu.

Tsukiji balık pazarının köklü geleneği olan "yılın ilk ton balığı açık artırması" balıkçıların kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Altı yıldır açık artırmayı kazanan sushi restoran zinciri sahibi Kiyoshi Kimura, her yıl açık artırmaya çıkan ilk ton balığı için yüksek fiyatlar ödüyor.

Bir restoran zincirinin sahibi olan Kimura, bu organizasyonu restoranına balık tedarik etmek yerine restoran zincirinin reklamını yapmak için kullanıyor.

Açık artırmadan sonra ton balığının yanında kılıçla poz veren Kimura, "Biraz pahalıya mal olsa da açık arttırma sonunda bu kadar büyük ve güzel bir ton balığına sahip olduğum için mutluyum." dedi.

Rekor Kimura'nın

2013 yılında Hong Konglu bir alıcı girdiği fiyat artırma yarışını 1,8 milyon dolarlık teklifi ile kazanan Kiyoshi Kimura, bu sayede bir tonbalığı için ödenen en yüksek ücret rekorunun da sahibi olmuştu.

Geçen yılki açık artırmaya rakipsiz giren Kimura, sadece 113 bin dolar ödeyerek 200 kiloluk ton balığını satın almıştı.

Kiyoshi Kimura isimli sushi restoranı sahibi, 2017 yılında da kimseye kaptırmadığı ünvanı, "her zaman olduğu gibi müşterilerime en iyi balığı sunmak istedim, hepsi bu." şeklinde açıkladı.

_93291727_gettyimages-630988682.jpg

Ton balığı nüfusu azalıyor

Yapılan araştırmalar ise suşiye gösterilen yoğun ilginin ton balığı nüfusunun azalmasına sebep olduğunu ortaya koyuyor.

Bazı ülkeler ton balığı nüfusunun aşırı avlanma sebebi ile tehlikede olduğunu öne sürerek, tür için av yasağı getirilmesini talep ediyorlar.

Greenpeace Japonya yetkilisi Kazue Komatsubara konuyla ilgili yaptığı açıklamada konunun gerektiği önemi görmemesini "İnsanların marketlerde bol miktarda ton balığı ürünü görmesi, bu türün tehlike altında olduğunu onlara unutturuyor" sözleri ile açıkladı.

Mavi yüzgeçli ton balığının eti Suşi ve saşimi yapımında çiğ olarak kullanılıyor. Balığın karnının alt kısmından elde edilen "otoro" ise Tokyo'daki lüks restoranlarda daha yüksek fiyatlardan servis ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 18 yıl midesindeki makasla yaşadı04 Ocak 2017 Çarşamba 13:10
  • Hindistan’da artık bunu yapmak yasak!04 Ocak 2017 Çarşamba 12:10
  • Çin ilk kez kırmızı alarm verdi04 Ocak 2017 Çarşamba 11:51
  • Filipinler'de hapishane baskını: 150'den fazla mahkum kaçtı04 Ocak 2017 Çarşamba 11:06
  • Çin'de kuş gribi02 Ocak 2017 Pazartesi 10:46
  • Çin’de hava kirliliği uçuşlara engel oldu02 Ocak 2017 Pazartesi 09:42
  • Kuzey Kore: Uzun menzilli füze denemesine yaklaştık01 Ocak 2017 Pazar 15:29
  • Endonezya'da yolcu taşıyan teknede yangın çıktı: 23 ölü01 Ocak 2017 Pazar 14:35
  • Çin Ay'ın ''karanlık yüzüne'' gidecek31 Aralık 2016 Cumartesi 12:23
  • Çin'den tarihi karar: Fildişi üretimi yasaklanıyor!31 Aralık 2016 Cumartesi 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti