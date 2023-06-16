DEVA, Gelecek ve Saadet partileri Meclis’te grup kurmak için anlaştı: Hangi formüller tartışılıyor?

35 milletvekili çıkaran Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te grup kurma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Genel seçime Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden giren ve toplam 35 milletvekili çıkaran Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te grup kurma konusunda anlaştıklarını açıkladı. İlkesel olarak grup ve siyasi işbirliği konularında uzlaşan 3 partinin Meclis’te hangi çatı parti altında temsil edileceği yetkili kurullarda değerlendirildikten sonra netleştirilecek.

3 partinin liderinin yaptıkları toplantıda, grubun yeni bir partinin çatısı altında temsil edilmesi seçeneği öne çıktı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir araya gelerek, Meclis’te grup kurma konusunu görüştü.

3 lider görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından ve yazılı açıklamalarla gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi.

Yapılan açıklamalarda, “TBMM çalışmalarında ortak grup oluşturma başta olmak üzere siyasal işbirliği modelleri konusunda istişarelerde bulunulduğu” ifade edildi.