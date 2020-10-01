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DEVA: HDP operasyonları kamu gücüyle siyasete yön verme çabası

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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Kars’ta düzenlenen operasyona tepki gösterdi
DEVA: HDP operasyonları kamu gücüyle siyasete yön verme çabası

 “Ayhan Bilgen’in istifasıyla belediye meclisi içinden bir belediye başkanı seçilemesin diye apar topar operasyon yapıldı. Olanları hukuk devleti anlayışıyla izah etmek imkansızdır."

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısıyla yeni yasama yılı açılışı ile HDP operasyonlarına ilişkin gündemi değerlendirdi. Türkiye’nin hukuki, ekonomik ve toplumsal olarak derinleşen sorunlar ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Yeneroğlu, “Yeni dönemde de TBMM, vatandaşlarımızın daha fazla fakirleşmeleri, daha fazla işsiz kalmaları, daha fazla adaletsizliklere maruz kalmaları karşısında hiçbir şey yapamayacaktır. İktidarın ülkeye hizmet etmek yerine, ülkeyi günbegün daha büyük sorunlarla karşı karşıya bıraktığı açıktır. Demokrasi, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığına yönelik tüm kazanımlarımız kaybedilmektedir” dedi.

'VATANDAŞLAR ADALETİ SOSYAL MEDYADA ARIYOR'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis’in işlevsizleştiğini işaret eden ve TBMM’nin sorunların çözümü için çare olamadığını ifade eden Yeneroğlu, şöyle konuştu:
“TBMM artık toplumsal sorunların tartışıldığı, en doğru olanın arandığı, uzlaşma kültürünün egemen olduğu müzakereci bir işlev görmekten çok uzaktadır. Meclisin asli yetkisi olan yasama yetkisi fiiliyatta Cumhurbaşkanının elindedir. Külliyede hazırlanan kanun teklifleri, komisyonlarda ve Genel Kurul’da sağlıklı bir müzakere sürecine imkân vermeden emri vaki olarak geçirilmektedir. Bugün, yasama ve yargı organları kuvvetler ayrılığına dayanan demokratik bir hukuk devletinde kendilerinden beklenen işlevi yerine getirememektedir. Bu durum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında sistemsizliğin yürürlüğe girmesiyle beraber daha ileri boyutlara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız adliyelerde ulaşamadıkları adaleti sosyal medyada aramaktadır.. AYM’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği karar ve öncesinde yaşananlar, Anayasanın nasıl yok sayıldığının açık bir yansımasıdır. Umuyorum Mahkemenin gerekçeli kararının açıklanmasının hemen ardından Başkanlık Divanı bu hatadan döner ve Sayın Berberoğlu’nun iadeyi itibarını tesis eder.”

'İLLEGALİTE TEŞVİK EDİLMEKTE'

HDP’li siyasetçilere yönelik yapılan operasyonların da siyasi olduğuna dikkat çeken Yeneroğlu, “Bu gözaltları hukuki değil siyasi olarak değerlendirdiğimize ilişkin açıklamalarımızı yaptık. Genel Başkanımız HDP Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar ile görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu gözaltılar iktidarın, kamu gücünü adeta bir sopa gibi kullanarak zor ve baskı ile siyasete yön verme çabasıdır. Bu sabah (1 Ekim) Kars’ta gerçekleştirilen sözde terör operasyonu da iktidarın niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Ayhan Bilgen’in istifasıyla belediye meclisi içinden bir belediye başkanı seçilemesin diye apar topar operasyon yapılmış, zamanında üzerine gidilmeyen dosyalar gündeme sokulmuştur. Olanları hukuk devleti anlayışıyla izah etmek imkansızdır. İktidar bu uygulamalarıyla demokrasinin içini boşaltmakta, terör kavramını da herkese uygulanabilecek şekilde boşa çıkarmaktadır. Bu anlayışla terörle mücadele edilemeyeceği gibi, tam tersi gerçekleştirilmekte, illegalite teşvik edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

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