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DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi 'erken seçim olasılığına karşı' 29 Aralık'ta yapılacak

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Ali Babacan'ın liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi), 1. Olağan Kongresi'ni 29 Aralık Salı günü yapılacak. Pandemi koşulları nedeniyle hafta içinde yapılacak kongreye sadece parti yöneticileri ve delegeler katılabilecek.
DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi 'erken seçim olasılığına karşı' 29 Aralık'ta yapılacak

9 Mart'ta kurulan DEVA Partisi, seçime girme yeterliliği sağlamak için örgütlenme sürecini tamamladı. Siyasi Partiler Yasası gereği, bir siyasi partinin seçime girebilmesi için 81 ilin en az yarısında örgütlenmesi ve seçimlerden en az 6 ay önce, seçilmiş delegelerle olağan büyük kongresi yapması gerekiyor.

Erken seçim olasılığına karşı önlem

Yaklaşık 2 ayda 43 il kongresini yaparak örgütlenme koşulunu sağlayan DEVA Partisi, yılbaşından önce büyük kongre kararı aldı.

Partinin tüm illerde örgütlenmeyi beklemeyerek büyük kongre kararı almasının altında ise olası bir erken seçime hazırlıksız yakalanmama hesabı yatıyor. DEVA Partisi, 1. Olağan Kongresi'ni yaptıktan sonra Haziran ayı sonunda genel seçimlere girme yeterliliğini sağlamış olacak.

Genel Başkan Ali Babacan'ın tek aday olması beklenen 1. Olağan Büyük Kongre'de partinin 600 delegesi, 50 üyeli Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) ve Genel Merkez Disiplin Kurulu üyelerini belirleyecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle DEVA Partisi de, CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi gibi kongresini seyircisiz yapacak. Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle kongrenin hafta içinde yapılması kararlaştırıldı.

Parti yönetimi, büyük kongrenin ardından başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere diğer illerde örgütlenme çalışmalarını sürdürecek.

Üye profili araştırması: Yüzde 32 AKP'li yüzde 18'i partisiz seçmen

Kamuoyu araştırmalarında oy oranı yüzde 2-3 civarında görünen DEVA Partisi, üye profili araştırması yaptı.

DEVA Partisi üyelerine yönelik yapılan anket çalışmasına göre, partiye üye olan ya da gönüllü çalışmak isteyenlerin yüzde 32'si geçmişte AKP seçmeni olduğunu belirtirken, yüzde 20'si CHP, yüzde 10'u ise MHP, İYİ Parti ve HDP'ye oy verdiğini bildirdi. Yüzde 18'i ise "hiçbirisi" yanıtını verdi.

Partiye oy verenlerin büyük bölümünü ise 45 yaş altı oluşturuyor.

"Merkez Türkiye partisi mesajı alınmış"

DEVA Partili üst düzey bir yönetici, "merkezde bir Türkiye Partisi" hedefiyle kurulduğunu belirterek, üye profiline bakıldığında bu amaca uygun yol alındığı görüşünü dile getirdi:

"Biz merkezde Türkiye partisi olmak istiyoruz demiştik. Şimdiye kadar bu mesaj alınmış. Partimize Türkiye'nin her mahallesinden her siyasi eğilimden, hem de siyasete sıcak durmayan yüzde 18 gibi bir kesimden geliş var. Bu çok kıymetli bir tablo, ama bizim sorumluğumuzu da artıran bir tablo. Çünkü bu, MHP'ye, HDP'ye oy vermiş insanı aynı siyasi çatı altında buluşturup, nasıl bir Türkiye hedefinde ortaklaşabilir ve birlikte çalışabiliriz, mesajıdır."

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