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Deva Partisi yöneticisi: Biz HDP’nin altılı masada olmasını istedik

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle İYİP, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti Genel Başkanları bir süre önce bir araya gelmişti.
Deva Partisi yöneticisi: Biz HDP’nin altılı masada olmasını istedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle İYİP, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti Genel Başkanları bir süre önce bir araya gelmişti.

HDP’nin toplantıya dahil edilmemesi tartışma konusu olurken, Deva Partisi yöneticilerinin bu konuya ilişkin açıklama yaparak, masadaki taraflara, HDP'nin de toplantıda bulunması gerektiğini söyledikleri öne sürüldü.

DEVA Partisi: Biz söylemiştik

Rudaw’da yer alan habere göre, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen şöyle konuştu:

“Biz DEVA Partisi olarak HDP'nin söz konusu altılı masada olması gerektiğini masanın ortaklarına söylemiş ve HDP'nin de muhakkak suretle bu masada olması gerektiğini dile getirmiş bir partiyiz. Bu konuda herhangi bir farklı düşünceye yol açacak farklı bir durum söz konusu değil.”

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