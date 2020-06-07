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DEVA Partisi'nden 'HDP ile ittifak' açıklaması

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DEVA Partisi'nden 'HDP ile ittifak' açıklaması: Meclis'e girmiş herkesle irtibat kurabiliriz
DEVA Partisi'nden 'HDP ile ittifak' açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "HDP'nin olduğu bir ittifakta yer alır mısınız?" sorusu üzerine "Demokratik yollarla, meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz, görüşme de yapabiliriz ama seçimler için söylüyorsanız bu ittifakı milletimizle yapacağız." dedi.

İdris Şahin, Meclis'e girmiş hiçbir partiyi dışlamayacaklarını belirterek, "Seçime girmiş, devletin resmi mercilerinden seçim yeterliliğini almış ve parlamentoya temsilci göndermişse, artık millet iradesini yok sayamazsınız." ifadelerini kullandı.

Kimseyi ayrıştırıcı bir dili kullanmayacaklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Kamuoyunun en fazla sormak istediği hadise, 'Efendim HDP ile olur musunuz?' Dünyanın merkezi Çorum'dan ifade ediyorum; Parlamentoya resmi yollardan seçilmiş olan kimseyi ayrıştırıcı, ötekileştirici bir dili DEVA Partisi temsilci ve yöneticileri olarak bizler asla kullanmayacağız. Eğer bir engel varsa, suça karıştığı iddia ediliyorsa bu partiyi seçime sokmazsınız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açar davasını, Anayasa Mahkemesi de bu partiyi kapatır. Seçime girmiş, devletin resmi mercilerinden seçim yeterliliğini almış ve parlamentoya temsilci göndermişse, artık millet iradesini yok sayamazsınız. DEVA hareketi için olmazsa olmaz, millet iradesinin dokunulmazlığıdır. Millet iradesine dokunan her eli kırmaya ant içerek yola çıktık. Dolayısıyla demokratik yollarla, meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz, görüşme de yapabiliriz ama seçimler için söylüyorsanız bu ittifakı milletimizle yapacağız."

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