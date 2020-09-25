DEVA Partisi'nden HDP'ye yönelik gözaltılara ilişkin açıklama

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeneroğlu, eski HDP milletvekillerinin de aralarında olduğu 82 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Olaydan 6 yıl sonra Ayhan Bilgen, Altan Tan, Süreyya Önder ve diğerlerinin sırf hukuki gerekçelerle gözaltına alınmış olduğunu düşünmek abesle iştigal olur. Yargıyı araçsallaştıran siyaset anlayışı adalet duygusunu ezdikçe terör örgütlerini sevindirir. Devlet adaletle yönetilir.”
Olaydan 6 yıl sonra AyhanBilgen, AltanTan,SüreyyaÖnder ve diğerlerinin sırf hukuki gerekçelerle gözaltına alınmış olduğunu düşünmek abesle iştigal olur.— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) September 25, 2020
Yargıyı araçsallaştıran siyaset anlayışı adalet duygusunu ezdikçe terör örgütlerini sevindirir.
Devlet adaletle yönetilir.
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