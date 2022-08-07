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Devasa kâr elde eden petrol şirketleri arzı artırmakta isteksiz

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ABD'de petrol şirketleri, artan petrol fiyatları nedeniyle devasa kârlar elde ederken yönetimin arz artırarak fiyat düşürme çağrılarına kulak tıkıyor.
Devasa kâr elde eden petrol şirketleri arzı artırmakta isteksiz

Amerika’nın en büyük petrol üreticileri, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselen yakıt fiyatları sayesinde kârlar sağlarken Beyaz Saray yönetiminin üretimi artırma çağrılarını reddediyor.

Aralarında ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources ve Devon Energy’nin de bulunduğu büyük enerji şirketleri, yüksek ham petrol ve doğal gaz fiyatlarının sektörün kasasını doldurması nedeniyle ikinci çeyrek kârlarında keskin bir artış olduğunu açıkladı.

BİDEN’A OLUMSUZ YANIT

ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetimi ise artan akaryakıt fiyatları nedeniyle petrol şirketlerinden arzı artırması çağrısında bulunmuştu. Biden, petrol rafinerilerinin kar marjlarının da bu süreçte rekor seviyede artmasının halkın üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını vurgulayarak, “Şirketlerinizin hala petrol, mazot ve diğer rafineri ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmak için acil adım atma şansı var” demişti.

Biden ve diğer batılı politikacılar, petrol şirketlerini yeni üretime yatırım yaparak fiyatları düşürmeye yardımcı olması gerektiğini savunurken şirketler ise kârlarını hissedarlara aktarmak istiyor. Yöneticiler ayrıca temettüler ve hisse geri alımları yoluyla kazançlarını yatırımcılara geri vermeleri için Wall Street’in baskısı altında kaldıklarını savunuyor.

YÖNETİCİLER ARZI ARTIRMAYA İSTEKSİZ

Devon Energy’nin CEO’su Rick Muncrief konu ile ilgili yorumunda, “Bize gelip, ‘bu büyük temettülerden hoşlanmıyoruz. Büyüme modeline geri dönmenizi istiyoruz’ diyen hissedarlarımız olmadığı sürece stratejimizi değiştirmemiz mümkün değil” dedi.

Occidental Petroleum CEO’su Vicki Hollub da, “Üretimi artırma ihtiyacı hissetmiyoruz. Şu anda en iyi kıymetli şeyin kendi hissemize yatırım olduğunu düşünüyoruz” dedi.

ENFLASYONU TETİKLİYOR

Enerji fiyatları nedeniyle ABD ve Avrupa’da enflasyon oranları 40 yıldır görülmeyen seviyelerde bulunuyor. Rusya-Ukrayna savaşının ardından dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Rusya’ya uygulanan batı yaptırımları nedeniyle arz sorunlarının yaşanması petrol fiyatlarını artırdı.

Petrol ve akaryakıt fiyatlarının artması ise enflasyonu tetikledi. Lojistik, üretim gibi pek çok alanda akaryakıt kullanılması mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına sebep oldu. ABD Başkanı Joe Biden, petrol arzının artırılarak fiyatların düşmesi yönünde pek çok girişimde bulunsa da girişimleri şuana kadar yanıtsız kaldı.

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