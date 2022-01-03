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Devasa patates heykeli yeni yılın ilk saatlerinde dibinden kesilerek saldırıya uğradı

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Ksilofagu muhtarlığı tarafından köydeki bir noktaya dikilen devasa patates heykeli yeni yılın ilk saatlerinde dibinden kesilerek saldırıya uğradı.
Devasa patates heykeli yeni yılın ilk saatlerinde dibinden kesilerek saldırıya uğradı

Ksilofagu muhtarlığı tarafından köydeki bir noktaya dikilen devasa patates heykeli yeni yılın ilk saatlerinde dibinden kesilerek saldırıya uğradı. Köy muhtarı faillerin bulunup ibret-i alem olacak şekilde cezalandırılmasını istiyor.


Politis’in haberine göre Dikelya İngiliz üs bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve patates üretimi ile bilinen Ksilofagu’nun simgesi olarak muhtarlık tarafından dikilen devasa patates heykeli yeni yılın ilk saatlerinde saldırıya uğradı.


Köy muhtarı Yorgos Tasu devasa patates heykelinin, saat 03.30 sularında kimliği belirlenemeyen kişilerce çeşitli gereçler kullanılmak suretiyle oturtulmuş olduğu zeminden kesildiğini söyledi. Bunun, patates heykeline “organize bir saldırı” olduğunu da söyleyen Tasu İngiliz Üs polisinden, faillerin bulunup ibret-i alem olacak şekilde cezalandırılmasını istedi. 

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