Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, yangın helikopterinin rutin olarak ormanları kontrol ettiğini söyledi. Deveci, “Orman Dairesi’ne personel alımı için yazışmalarımız devam ediyor” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, yangın hazırlıklarıyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.

“YANGIN HELİKOPTERİ, RUTİN OLARAK ORMANLARI KONTROL EDİYOR”

Yangın helikopterinin hizmette olduğunu söyleyen Deveci, “Yangın helikopteri, rutin olarak ormanları kontrol ediyor.” dedi. Yangın helikopterinin su alım yerlerini belirlediğini ve denemeler yaptığını kaydeden Deveci, su alım yerlerinin kontrol edildiğini belirtti.

“ORMAN DAİRESİ’NE PERSONEL ALIMI İÇİN YAZIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Orman Dairesi’ndeki personel sorunuyla ilgili ise Deveci, mevsimlik personel alımı yapıldığını söyledi. Deveci, “Bir dönem işe başlayan mevsimlik personeller, farklı yerde iş bulmaları halinde, bir sonraki dönem Orman Dairesi bünyesinde yer almıyor.” dedi. Deveci, mevsimlik olarak çalışanlara hizmet içi eğitim verdiklerini de kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Orman Dairesi’nde emekliye ayrılan personeller olduğunu ve yeni personelerin alımı için gerekli yerlerle yazışmaların sürdüğünü belirtti.

“PİKNİK YERLERİNDE ATEŞ YAKMAK YASAK”

Belli alanlarda ateş yakmanın her zaman yasak olduğunun altını çizen Deveci, sıcak havanın arttığını bu nedenle uyarılar yaptıklarını söyledi. Deveci, bu mevsimde piknik alanlarında bile ateş yakmanın yasak olduğuna vurgu yaptı

Kaynak : Kıbrıs Postası.