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Deveci: Tarım Bakanlığı’nın Narenciye ve Narenciye Üreticisini Gözden Çıkarması Söz Konusu Değil

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Deveci: Tarım Bakanlığı’nın Narenciye ve Narenciye Üreticisini Gözden Çıkarması Söz Konusu Değil
Deveci: Tarım Bakanlığı’nın Narenciye ve Narenciye Üreticisini Gözden Çıkarması Söz Konusu Değil

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, bakanlığın, narenciye ve narenciye üreticisini gözden çıkarmasının söz konusu olmadığını, üretimin devamı için kaynaklar ölçüsünde üreticiye ödeme yapılıp destek olunması yönünde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Cypfruvex Müdürü Cemal Redif ise şirkete sıkma kalitesinde Valencia türü portakal veren ve ödemesi yapılmayan 34 üreticinin ödemelerinin gelecek hafta sonundan önce yapılacağını kaydetti.

Redif ay sonundan önce kilo başına 90 kuruş olarak belirlenen doğrudan gelir desteği ödemelerinin de tamamlanacağını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ile Cypfruvex Müdürü Cemal Redif, TAK muhabirine bilgi verdi.

Müsteşar Emirali Deveci, narenciye üreticilerine, geçen sezon yaşadıkları mağduriyeti gidermek amacıyla kilo başına ödenecek 90 kuruşluk destekle ilgili işlemlerin bitmek üzere olduğunu ve kısa zaman içerisinde kaynak aktarımı yapılacağını söyledi.

Deveci, Cypfruvex’in elindeki konsantre satıldıkça ve para aldıkça bedelini üreticiye ödediğini de belirtti.

Önümüzdeki narenciye sezonuna yönelik hazırlıkların da yapılmaya başlandığını anlatan Deveci, Mersin’de Kasım ayında uluslararası bir narenciye kongresi yapılacağını, bu kongreye KKTC’den de bir ekibin de katılacağını kaydetti.

Deveci “Dünya Turunçgil Kongresi” ne ev sahipliği yapacak olan Türkiye’deki ekipten konukları dün Bakanlık’ta ağırladıklarını ve narenciye sektöründe iş birliği ve ticareti geliştirmek amacıyla neler yapılabileceğini ele aldıklarını ifade etti.

-Redif: “Tüm ödemeler ay sonundan önce tamamlanacak”

Cypfruvex Müdürü Cemal Redif de Cypfruvex’in üreticiden aldığı paketleme kalitesindeki ürün bedellerinin Ağustos ayı içerisinde ödendiğini, şirkete sıkma kalitesinde Valenciya portakal veren 264 üreticiden 34’üne henüz ödeme yapılmadığını ifade etti.

Gelecek hafta sonuna kadar geriye kalan üreticilere de ödeme yapılacağını belirten Redif, “Gelecek olan havalelere göre üreticilere bilgi vereceğiz” dedi.

Bu yıl global boyutta yaşanan sıkıntılardan dolayı narenciye hasadının ilk kez Temmuz ayının 22’sine kadar uzadığını anlatan Redif, 22 Temmuz’da hasadı tamamlanan sıkma kalitesindeki Valencia portakal konsantresinin sevkiyatına ise Ağustos ayı sonunda başlandığını belirtti.

Buna yönelik ödemelerin şirkete Eylül ayı sonu ve Ekim ayı başında yapılmaya başlandığını ifade eden Redif, kendilerinin de ödemeleri aldıkça yaptıklarını anlattı.

Redif, doğrudan gelir desteği ödemelerinin de en geç ay sonuna kadar yapılacağını kaydetti.

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