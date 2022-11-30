Devlet 600 Milyon TL'lik Borcu Üstlendi

Kıb-Tek’in AKSA’ya olan borçları yasayla devlet borcu haline dönüştürüldü

ARTIK DEVLETİN BORCU OLDU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) AKSA’ya olan borçlarının devlet borcu olmasına ilişkin yasa tasarısı dün Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. Milletvekilleri 27 kabul ve 7 ret oyu verdi. Muhalefet milletvekilleri Kıb-Tek’in borcunun siyasi müdahale nedeniyle oluştuğunu bildirirken, TC’den gelecek kredinin yarısının AKSA’ya gideceğini iddia etti. Hükümet kanadı ise Kıb-Tek’in de devletin bir kurumu olduğuna işaret ederek, borcun halkın ve devletin borcu olduğunu savundu.

BARÇIN: DİĞER ALACAKLILAR ENAYİ Mİ?

CTP milletvekili Devrim Barçın, tasarı aleyhinde yaptığı konuşmada “Bu yasa kamu kaynaklarının, asgari ücretlinin ödediği verginin bile AKSA’ya nasıl peşkeş çektiğinin kanıtıdır” dedi. Barçın, tasarının genel gerekçesinde, AKSA’ya olan borcun kamulaştırıldığını; çünkü zam yapılmadığı için kurumun zarara uğratıldığını anlattı. Kurumun şu anda 1 milyar 850 bin TL borcu varken sadece AKSA’ya olan borcunun kamulaştırıldığına işaret eden Barçın, piyasadaki diğer alacaklıların enayi yerine konduğunu, AKSA’ya da borcun tamamı ödenmeyerek faizin işlenmesine devam edildiğini söyledi.

ŞAN: KIB-TEK DE DEVLETİN MALI

Maliye Bakanı Alişan Şan ise 600 milyon TL’yi üstlenecek olmalarının önceden yapılan yazışmalar sonucu olduğunu belirtti. Devletin tek ve bütün olduğunu dile getiren Şan, Kıb-Tek’in de Maliye Bakanlığı’nın da devletin malı olduğunu vurguladı. TPİC ve AKSA’ya olan borcun halkın ve devletin borcu olduğunu dile getiren Şan, bu borcun nereden çıktığının bu denli tartışmalara sebep olmasını gereksiz gördüğünü söyledi. Şan, Kasım ve Aralık ayında oluşacak zararla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak “Bir zarar oluşursa yine bir çözüm buluruz, borcu üstleniriz” dedi.

KIB-TEK’İN YAKITI TPİC’TEN

KKTC Başbakanlığı ile TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Petrol Ürünleri Ticaretine İlişkin İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda 26 kabul, 6 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Mecliste kabul edilen tasarı Kıb-Tek’in ihtiyaç duyduğu akaryakıtın Türkiye’nin TPIC şirketi tarafından tedarik edilmesini içeriyor.