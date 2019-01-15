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Devlet Bahçeli: Gocunan varsa gocuk giysin

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Saray ittifakında kararlı olduklarını dile getirerek "Gocunan varsa gocuk giysin" dedi.
Devlet Bahçeli: Gocunan varsa gocuk giysin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın başkanlık sisteminin yerleşmesi konusunda sorumluluk sahibi olduklarını belirten Bahçeli, "Milli bekanın safındayız" açıklamasında bulundu.,

Seçimler yaklaştıkça gündeme gelen 'seçmen taşıma' ve 'hayali seçmen' iddialarına da değinen Bahçeli, CHP'ye seçime katılmama çağrısında bulundu.

'GOCUNAN VARSA GOCUK GİYSİN'

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Cumhur ittifakının yaşaması konusunda sözümüz senettir. Kavgamız zilletledir. Kimin ne uydurduğunun kıymeti yoktur. Milli bekanın safındayız. Gocunan varsa şu kış kıyamette gocuk giysin. İyi gelir.

- CHP YSK'yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın. Kınayı hazırlamışlar 1 Nisan sabahını bekliyorlar. Ülkeyi boğmanın peşindeler. 31 Mart'ta sadece belediye başkanı seçilmeyecek, Türkiye'nin bekası ve tarihi teyit edilecektir.

ELEŞTİRENLERE 'PALU AİLESİ' BENZETMESİ

- İftira atanlar, sosyal medyada zehir kusanlar Palu ailesinden çıkmış gibiler. Ölüm pahasına da olsa beka diyoruz. Yanlış mı konuşuyoruz? 50 yıllık rotamızdan mı sapıyoruz? Elbette hayır.

'ŞANIMIZI YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ'

-  Rahmetle andığımız şehitlerimizin yüzünü kara çıkartmayacağız. Bizim yeteri kadar nedenimiz vardır o halde başarmaktan başka çaremiz yoktur. İçinde bulunduğumuz haysiyet, hassasiyet tarihin milliyetçi harekete kazandırdığı tecrübe ecdadımızın nasihatleri bizlere ihanetlere karşı dikkat tavsiye etmektedir. İstismarcılara itibar etmeyeceğiz tek ses olacağız tek nefes olacağız namımızı ve şanımızı yere düşürmeyeceğiz.

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