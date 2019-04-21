Devlet Bahçeli'den Maçaoğlu'na "Komunist şarlatanlığına göz mü yumalım?"

MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli TKP’li Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu’nu tehdit etti. Bahçeli, ” TKP’den Tunceli Belediye başkanı olan şahsın Dersim dayatmasına hoş görü gösteremeyiz. Komünist şarlatanlığa göz mü yumalım? Tunceli, Dersim olsunu kabul mü edelim?” ifadelerini kullanarak haddini aştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli 31 Mart seçimlerini değerlendirdiği konuşmasında, ‘Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’taki yerel seçimlerden başarıyla çıktığını’ iddia etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı’nın kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle;

Cumhur İttifakı 31 Mart’tan büyük başarıyla çıktı. Cumhur İttifakı kök tutmuştur. Milletimizin verdiği karara saygı duyarız. CHP’nin ulaştığı seçim sonuçları abartılmamalıdır.

‘HOŞ GÖRÜ GÖSTERMEYİZ’

TKP’den Tunceli Belediye başkanı olan şahsın Dersim dayatmasına hoş görü gösteremeyiz. Komünist şarlatanlığa göz mü yumalım? Tunceli, Dersim oluşunu kabul mü edelim?

‘İSTANBUL’DA SEÇİM TEKRARI BEKA MESELESİDİR’

İstanbul’daki seçimlere şaibe karıştırılması pis bir senaryonun ilk etabıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının sürekli mazbata vurgusu yapması üzerine çalışılmış sinsi bir hazırlıktır. YSK üyeleri zillete göz yumamaz. Bizim merakımız YSK’nın bu ağır yükün altından nasıl kalkacağıdır. YSK bir şekilde hukuki destek alacak mıdır? İstanbul’da seçim tekrarı beka meselesidir.