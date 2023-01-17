Devlet Basımevi Müdürü Kayımzade oldu

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KIBRIS
17.01.2023 17:02
Devlet Basımevi Müdürlüğüne Hüseyin Kayımzade getirildi.
Devlet Basımevi Müdürlüğü'ne Hüseyin Kayımzade atandı.
Karar resmi gazetede yayınlandı.
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