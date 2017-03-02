Devlet başkanının öleceği tarihi söyleyince tutuklandı

Dünyanın hala görevde olan en yaşlı lideri unvanına sahip Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ne zaman öleceğine dair kehanette bulunan bir rahip tutuklandı.

Patrick Mugadza isimli rahip, geçen hafta 93 yaşına giren Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin 17 Ekim 2017'de hayatını kaybedeceğini açıkladığı için tutuklandı. Mugabe karşıtı aktivizmiyle de tanınan rahip, 'ölümle ilgili kehanette bulunarak Hristiyan ve Afrika geleneklerini aşağılamak' ile suçlanıyor. Mahkeme dünkü celsede, rahip Mugadza'nın serbest bırakılması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

37 YILDIR GÖREVDE

Zimbabve'de 37 yıldır Devlet Başkanlığı koltuğunda oturan Mugabe, geçen haftaki görkemli doğum günü kutlamasında yaptığı konuşmada, 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu. 1980'de bağımsızlığını kazanan Zimbabwe'nin ilk başbakanı olan siyasetçi, yedi yıl sonra da devlet başkanlığı koltuğuna geçmişti. 93 yaşındaki Mugabe'nin eşi Grace Mugabe verdiği bir röportajda, Zimbabwe halkının ‘eşinin cesedine' bile oy vereceğini söylemişti.