Devlet böyle yaparsa?

Taner ULUTAŞ

Şirketler Mukayyitliğinde,Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primleri yatırılmayan şahısların, 64 ve 67 yaşında olduğu öğrenildi.

Özel sektörde, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primleri yatırılmadan, kaçak olarak çalıştırılan kişiler ile ilgili olarak iş yeri sahiplerine ciddi para cezaları kesilirken, devlete bağlı bakanlıkların bunu yapması çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu.

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, "Ekonomi Bakanı Özdil Nami, devlet işlerinde ciddi ve kesinlikle taviz vermeyen bir bakan. Şirketler Mukayyitti Halis Üresin, bugüne kadar dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile dikkat çeken bir üst düzey bürokrat. Gerçi her ikisi de kısa bir zaman dilimi öncesinde görevlerine başladı. Bu durumu yeni öğrenmiş olabilirler. Uzun süre devam eden bu duruma el atmaları gerekir. Çünkü devlet bunu yaparsa özel bunu örnek alarak daha beterini yapar. O zaman o işletmelere nasıl ceza kesebilirsiniz? Bu nedenle, kötü örnek teşkil eden durumu düzeltmeleri gerekir" dedi.