"Devlet bu felakete en büyük taş ocağını işleterek katkı sağlıyor"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası yazılı olarak gerçekleştirdiği basın açıklamasında, ülkenin yıllardır çözülemeyen derdi unvanına sahip taş ocakları ile ilgili eleştirilerde bulundu.

HAK-SEN’den yapılan açıklamada, gelecek nesillerin Kıbrıs’a özgü doğal güzelliklerden mahrum kalacağı ve devletin uygulamalara yönelik bir an önce politikalar üretmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizin elzem olarak çözüm bekleyen en önemli sorunlarının başında çevre sorunları gelmektedir. Çevre sorunlarımıza bakınca ise insan eliyle yapılmış en büyük çevre felaketi olarak önümüze gelen ve Beşparmak dağlarımızı fütursuzca oyan taşocakları dikkatimizi çekiyor. Beşparmaklar üzerinde onlarca taş ocağı dağlarımızı her gün dinamitleyerek kemiriyor üstelik bu felakete Devlet de en büyük taşocağını işleterek katkı sağlıyor.

Beşparmak Dağları çevre açısından ülkemizin akciğerleri sayılmaktadır ve 2 milyon 600 bin metrekarelik alandan fazlasını işgal eden taşocakları doğamızı resmen katlediyor. Devlet Karayolları Dairesi taş kırma tesisleri ciğerlerimize hançer sokan en vicdansız el olarak ortadayken aynı Devletin Çevre Dairesi, Çevre konusunda uygulanan müfredatını buraya uygulatabilmesini bırakın kapısından dahi içeri girecek iradeyi gösteremiyor.

Taşocakları çevresinde bulunan ormanlarımız ve özellikle tarımsal üretimde önemli bir kalem olan zeytin ve harnup ağaçlarımız dağlarımız gibi yeşilden beyaza döndüğünü üzülerek izliyoruz. Taşocaklarının çevreye olumsuz etkilerini saymakla bitiremeyiz. Hava kirliliği, gürültü kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği bunlardan birkaçı, ama patlayıcılardan kaynaklı kireç tozları kilometrelerce alana yayılarak ağaçların yapraklarına yapışarak ve toprağa karışarak hem ağaçların kurumasına hem de toprakta birikerek toprak kalitesini çok ciddi oranda olumsuz etkileyerek tarımsal üretim alanlarına ve ekolojik sisteme ciddi zararlar vermektedir.

HAKSEN olarak Devleti çevre ve özellikle taşocakları konusunda uygulamaya yönelik bir an önce kısa, orta ve uzun vadeli duyarlı politikalar üretmeye, şayet bu yönde bir politikaları varsa da halkımıza açıklamaya davet ediyoruz. Bugün üretilecek çözüm ve politikalar doğamızı yarınlara miras bırakmamıza yardımcı olacakken yarına bırakılacak olması gelecek neslin yaşanabilir bir coğrafyadan mahrum edilmesi anlamını taşımaktadır.