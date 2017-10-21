Devlet büyüklerinin anıt mezarları yapılıyor

Kıbrıs Türk siyasi tarihine damga vurmuş Oğuz Ramadan Korhan, Nejat Konuk, Ahmet Yusuf Atamsoy ve Vehbi Zeki Serter’in anıt mezarları ve çevre düzenlemesinin yapımına ilişkin protokol İçişleri Bakanlığı’nda imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreninde konuşan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, “Gerek 1950’li yıllardan 1980’li yıllara kadar ulusal ve uluslar arası platformlarda Kıbrıs Türkü’ne ve Kıbrıs Türkü adına vermiş olduğu hizmetlerle Oğuz Ramadan Korhan’a, gerek 1960’lı yıllardan 1980’li yıllara kadar Kıbrıs Türkü’ne büyük hizmetleri geçmiş Sayın Nejat Konuk’a, gerek 1950’li yıllardan 1980’li yıllara kadar Spor, siyaset ve Kıbrıs Türk mücadele tarihine damgasını vuran Devlet büyüklerinden olan Ahmet Yusuf Atamsoy’a, gerekse 1960’lı yıllardan 1990’lı yılların sonuna kadar Kıbrıs Türk tarihi ve siyasi tarihinde büyük hizmetleri olan Vehbi Zeki Serter’e vefa borcumuzun bir kısmını olsun ödemek adına bu proje beni hem mutlu etmekte hem de heyecanlandırmaktadır” dedi.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinin büyük acılar, ızdıraplar ve mücadelelerle dolu olduğuna da değinen Evren, Kıbrıs Türkü’ne yol gösteren dönemin liderlerinin adlarının yaşatılması için yapılacak olan hizmetlerin devam edeceğini çünkü tarihini unutan bir milletin geleceğini doğru düzgün şekillendiremeyeceğini söyledi.

Projenin yapımı için ihaleyi kazanan firma olan Buldukmen Transport Ltd. ve Direktörü Hüseyin Bulduk’u da tebrik eden Bakan Evren, projenin Kıbrıs Türk halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

266,256 TL bedeli olan projenin 60 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.