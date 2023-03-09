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Devlet dairesinde taciz iddiası!

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Devlet dairesinde taciz iddiası!
Devlet dairesinde taciz iddiası!

Cinsel saldırı ve darp suçundan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı S. S. teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ümit Karagöz, zanlı S.S.’nin cinsel saldırı ve darp suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 3.03.2023 tarihinde saat 16.20'de Lefkoşa’da bir devlet dairesinde görev yapan S.S.'nin , aynı dairede yardımcısı olarak görev yapmakta olan D.G’ye cinsel davranışla iki eli ile sanılıp üzerine çekerek dudağından öpmeye çalışıp, yanaklarına dokunmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis,  müştekinin  06.03.2023 tarihinde Adli Şubeye geldiğini ve ifadesinde S. S.’nin aleyhinde şikayetçi olduğunu anlattı. Polis, aynı gün alınan şikayet üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıca müracaat edilip S.S.'nin tutuklanabilmesi için derdest emri temin edildiğini belirtti. Polis, 07.03.2023 tarihinde saat 00:15 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubeye gelen S.S. hakkındaki suçlamanın bildirilip kısa ihtar tahtında işlemiş olduğu suç izah edildiği zaman, zanlının cevaben "terfi aldığı için sarılıp öptüm" dediğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının  haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 20 bin TL nakdi teminat yatırması, 2  kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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