Devlet Dairesi'ndeki klimalar çalındı!

Şehir Planlama Dairesi ve İskan Dairesi'ndeki klimaları çalıp kablolarını hasara uğratan 3 kişi tutuklandı...

Polisten alınan bilgilere göre geçtiğimiz Salı ve Çarşamba günü (10-11.01.2017), 15:30-08:20 saatleri arasında, Lefkoşa’da, A.K. (E-25), M.E. (E-31) ve V.B.(E-26)’nin, Şehir Planlama Dairesinin duvarında monteli bulunan 4 adet klima dış ünitesini ile 2 adet pencere tipi klimayı ve İskan Dairesinin sorumluluğundaki deponun duvarına monteli bulunan 2 adet pencere tipi klimaların kablolarını keserek hasara uğrattıktan sonra çaldıkları tespit edildi.

Adı edilenlerin tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.