Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi açık artırma ile araç ve malzeme satışı yapacak!

Maliye Bakanlığı'na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi açık artırma ile araç ve malzeme satışı yapılacağını duyurdu.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarında, Lefkoşa Karayolları Dairesi Müdürlüğünde ve Güzelyurt Karayolları Şubesinde bulunan çeşitli tip Salon, İş Aracı, Dozer, Gezi Teknesi ve Jeneratör açık artırma usulü peşin para ile 30 Kasım 2023 ve 01 Aralık 2023 tarihinde satışa sunulacaktır. Çek ile ödeme yapılması halinde, Çek’in karşılığı bankadan tahsil edildiği zaman malın teslimi yapılacaktır.

1. 30 Kasım 2023 Perşembe günü;

a.) Saat 10:00’da Haspolat Ambarında Çeşitli Tip Salon, İş Aracı, Gezi

Teknesi ve Jeneratör satışı yapılacak.

b.) Saat 14:00’da L/şa Karayolları Dairesi’nde Çeşitli Tip İş Aracı satışı

yapılacak.

2. 01 Aralık 2023 Cuma günü,

a. Saat 10:00’da Güzelyurt Karayolları Dairesi Şubesinde İş Aracı satışı

yapılacak,

Daha fazla bilgi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden alınabilir.