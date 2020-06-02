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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırmayla hurda malzeme satışı yapacak

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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırmayla hurda demir, hurda alüminyum, hurda akü ve madeni yanık yağ satışı yapacak.
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırmayla hurda malzeme satışı yapacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Bakanlık ve dairelere bağlı ( RHA ) araçlarından çıkan bozuk akü, madeni yanık yağ ve hurda, demir metallerin lotlar halinde açık artırma ve peşin para usulü ile satışa arz edileceğini duyurdu.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden yapılan açıklamada, açık arttırmanın 11 Haziran Perşembe  günü saat 10.00’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat açık hurda ambarında yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, hurda demir ve alüminyum  ihalesine katılacak alıcı/alıcıların 20 bin Türk Lirası 45 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve de Devlet’e vergi borcu olmadığına dair belge getirmesi gerektiğini kaydedildi.

Hurda akü ve madeni yanık yağ ihalesine katılacak olan alıcı/alıcıların Çevre Koruma Dairesi’nin verdiği geçici taşıma ve depolama uygunluk izin belgesi ibraz etmek mecburiyetinde olduğunu, belgesi  olmayanların kati suretle satışa katılamayacağı belirtildi.

Daha fazla bilgi ve şartname 10 Haziran tarihine kadar  Müdüriyet’ten  temin edilebilecek.

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