Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi perakende usulü ile satış yapacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Lefkoşa Kağıt ve Buluntu Ambarı, Polis Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüğü’nde bulunan muhtelif eşya ve içkileri perakende usulü satacak.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Lefkoşa Kağıt ve Buluntu Ambarı, Polis Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüğü’nde bulunan muhtelif eşya ve içkileri perakende usulü satacak.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, satışlar nakit veya kredi kartı ile yapılacak, satılan malların iade ve değişimi olmayacak.

Satış, Lefkoşa’da Vergi Dairesi karşısındaki Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Kağıt ve Buluntu Ambarı’nda, 1 Haziran’da yapılacak. Satış saatleri ise 08.00 – 13.00 ve 13.00 - 15.00 arasında olacak ve saat 07.00’den itibaren sıra numarası verilecek. Malzemeler bitene kadar hafta içi mesai saatlerinde satış devam edecek.