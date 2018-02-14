Devlet Emlak'ta açık artırmayla araç ve malzeme satışı

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, gümrükte bulunan dorse, tekne, otobüs, itfaiye aracı ve motosiklet gibi araçları açık artırma ve peşin parayla satışa sunuyor.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 20 Şubat Salı günü saat 10.00’da Girne Gümrüğünde 1 hek dorse, 2 tekne; 21 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da Polis Genel Müdürlüğü avlusunda 3 otobüs ve 3 itfaiye aracının satışı yapılacak. Aynı gün Lefkoşa Karayolları Dairesi avlusunda saat 11.30’da 1 otobüs, el silindiri, damper ve Hek jeneratör; 22 Şubat Perşembe günü saat 10.00’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarı avlusunda otobüs, motosiklet, tekne ve kullanılmış oto yedek parça; 23 Şubat 2018 Cuma günü saat 10.00’da Gazimağusa Gümrüğü’nde 2 adet (Hek) boş konteyner; aynı gün saat 11.30’da İskele Polis Müdürlüğü avlusunda 1 balıkçı teknesi satışa sunulacak. Daha fazla bilgi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden alınabiliyor.