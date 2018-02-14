Devlet Emlak'ta açık artırmayla araç ve malzeme satışı

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 20 Şubat Salı günü saat 10.00’da Girne Gümrüğünde 1 hek dorse, 2 tekne; 21 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da Polis Genel Müdürlüğü avlusunda 3 otobüs ve 3 itfaiye aracının satışı yapılacak.
Aynı gün Lefkoşa Karayolları Dairesi avlusunda saat 11.30’da 1 otobüs, el silindiri, damper ve Hek jeneratör; 22 Şubat Perşembe günü saat 10.00’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarı avlusunda otobüs, motosiklet, tekne ve kullanılmış oto yedek parça; 23 Şubat 2018 Cuma günü saat 10.00’da Gazimağusa Gümrüğü’nde 2 adet (Hek) boş konteyner; aynı gün saat 11.30’da İskele Polis Müdürlüğü avlusunda 1 balıkçı teknesi satışa sunulacak.
Daha fazla bilgi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden alınabiliyor.
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