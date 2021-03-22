Devlet Fotoğraf Yarışması Jüri Üyeleri Belirlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi’nin, 30.’sunu düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin seçici kurul üyeleri belirlendi. Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından oluşturulan seçici kurul, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada jüri üyelikleri bulunan, Merih Akoğul, Mehmet Arslan Güven ve Akın Acar’dan oluşuyor.

Merih Akoğul

Kültür Dairesi’nin verdiği bilgiye göre, farklı konularda yayınlanmış 15 kitabı bulunan Merih Akoğul, Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 30 fotoğraf sergisi açmış ve grup sergilerine katılmıştır. 11 serginin küratörlüğünü gerçekleştiren, fotoğraf sanatı ve kuramı konularında çalışmalar yapan ve edebiyat, fotoğraf kuramı, plastik sanatlar ile müzik üzerine yazıları ve eleştirileri birçok gazete ve dergide yayınlanan Merih Akoğul, 2003 yılının yaz döneminde Avusturya Başbakanlık Sanat Dairesi tarafından verilen bursla çalışmalarını Viyana’da sürdürdü. Çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda yapıtları bulunan Akoğul, 24 yıldır Türkiye’nin önemli üniversitelerinde fotoğraf dersleri vermektedir. İstanbul Modern Müzesi Fotoğraf Bölümü Danışma Kurulu üyesi olan Merih Akoğul, aynı zamanda da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitmenliğini sürdürüyor. 2010 yılından bu yana Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi kitaplarının editörlüğünü yapıyor.

Mehmet Arslan Güven

Fotoğraf çalışmalarına 1976 yılında başlayan Mehmet Arslan Güven, 1980’den beri katıldığı yarışmalarda pek çok ödül/sergileme kazandı. Fotoğraf yarışmalarında Juri üyelikleri, fotoğraf odaklı çalışmalarda/projelerde; bilirkişilik ve danışmanlıklar, fotoğraf derneklerinde yönetim kurulu üyelikleri (afsad, fsk), kurucularından olduğu; Fotoğraf Sanatı Kurumu’nda (fsk) başkanlık yaptı. Fotoğrafları, port folyoları, eleştiri yazıları, makaleleri sanat ve fotoğraf dergilerinde/prestij albümlerde ve ansiklopediler de yayımlandı. Fotoğraf, resim albümlerine onlarca önsöz yazdı.

Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde kamu kurumlarında, derneklerde fotoğraf dersleri veren Güven Uluslararası Sanat Akademilerinde; eğitmenlik, atölye yöneticiliği yaptı. 50’den fazla temalı fotoğraf gösterisi hazırlayan ve 200’den fazla diaparoma / dijital sunum gerçekleştirdi.

Fotoğrafları; müzelere, koleksiyonlara alındı / prestij sergilerde/albümler de yayımlandı. Fotoğraf çalışmaları nedeniyle bir sivil toplum örgütü tarafından “Yılın Sanatçısı” seçilen, bir Sanat Vakfı tarafından “Gümüş Onur Madalyası” ile onurlandırılan Mehmet Arslan Güven fotoğraf ve exlibris çalışmalarını Ankara’da sürdürmektedir.

Akın Acar

Uzun zamandır doğa fotoğrafçılığı ile uğraşmakta olan Akın Acar, küçük canlıların insan yaşamındaki önemini anlatmak ve doğa bilinci oluşturmak amacıyla sosyal projeler hazırladı. Önemli ödüller de alan bu projelerini birçok okulda, fotoğraf derneklerinde, sosyal medyada ve televizyon kanallarında sundu. Fransa, Polonya, İtalya, İspanya ve Portekiz’de fotoğraf sergileri açtı. Uluslararası yarışmaların doğa kategorilerinden altın, gümüş ve bronz olmak üzere birçok madalya aldı. Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP) tarafından 2013 yılında AFIAP, 2014 yılında EFIAP ve 2015 yılında EFIAP/b unvanlarına layık görüldü. 2015 yılından beri Fujifilm marka elçisidir. “Wild Life” ve “Sağlıklı Doğal Yaşam” adlı fotoğraf albümü yayınladı. Ulusal ve uluslararası birçok fotoğraf yarışmasında jürilik yaptı. Antalya Fotoğraf ve Sinema Derneğine ve Sille Sanat Sarayı Topluluğuna üyedir.

Yarışmaya 45 kişi 640 fotoğrafla başvurdu

Üç farklı kategoride 17 Mart 2021 Çarşamba gününe kadar eser kabul edilen yarışmaya 45 kişi 640 fotoğrafla başvurdu. Türkiye’den katılacak olan seçici kurul üyeleri değerlendirmelerini dijital olarak gerçekleştirecekler. Sonuçlar seçici kurul üyelerinin değerlendirmelerini tamamlamasının ardından Kültür Dairesi tarafından duyurulacak.