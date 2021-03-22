Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi’nin 30’uncusunu düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin seçici kurul üyeleri belirlendi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi’nin 30’uncusunu düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin seçici kurul üyeleri belirlendi.

Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarının yer aldığı seçici kurul, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada jüri üyelikleri bulunan, Merih Akoğul, Mehmet Arslan Güven ve Akın Acar’dan oluşuyor.

YARIŞMAYA 45 KİŞİ 640 FOTOĞRAFLA BAŞVURDU

Üç farklı kategoride eser kabul edilen yarışmaya 45 kişi 640 fotoğrafla başvurdu. Türkiye’den katılacak olan seçici kurul üyeleri değerlendirmelerini dijital olarak gerçekleştirecek. Sonuçlar seçici kurul üyelerinin değerlendirmelerini tamamlamasının ardından Kültür Dairesi tarafından duyurulacak.